Солодкі батончики та печиво – улюблені частування дітей. Якщо ви вирішили спекти святковий тортик і хочете заохотити дітей його скуштувати, прикрасьте десерт солодощами.

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Чим можна оформити торт

Для оформлення святкового десерту використовуйте:

  • шоколадні цукерки;
  • кольорові драже;
  • печиво;
  • шоколадні батончики;
  • вафельні палички;
  • арахіс в шоколадній глазурі;
  • мармелад, зефір або безе;
  • французькі макарони;
  • фрукти в шоколаді.

Як прикрасити торт

Спершу покрийте торт кремом до утворення однорідного кольору. Вирівняти поверхню можна за допомогою спеціальної лопатки.


Покрийте торт кремом та вирівняйте / Фото Pinterest

Спосіб 1.

Бортики десерту можна обкласти вафельними трубочками, довгими батончиками чи печивом. А верх торта у цьому випадку варто заповнити драже або іншими смаколиками.


Прикрасьте бортики вафельними трубочками / Фото Pinterest


Додайте смаколиків всередину / Фото Blackfriarsbakery

Спосіб 2.

Для декорацій торта використовуйте цукерки різної форми та текстури, подрібнені горіхи та печиво.


Торт можна прикрасити печивом та безе / Фото Pinterest


Який апетитний тортик / Фото Community

Спосіб 3.

Ваш тортик вийде дуже яскравим, якщо його повністю покрити драже. Використовуйте для цього кульки різних кольорів.


Цей яскравий десерт точно запам'ятають усі / Фото Camerino

Спосіб 4.

Торт також можна полити топленим шоколадом та прикрасити батончиками. Придбайте різні види смаколиків та викладіть їх зверху.


Додайте тортику родзинки за допомогою солодких батончиків / Фото Pinterest

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Який милий тортик із зефіром / Фото Pinterest


Обкладіть бортики трубочками, і готово / Фото Pinterest


Мінімалістичний та стильний десерт / Фото Butterscotchbakery


Бортики можна прикрасити печивом / Фото Pinterest


Додайте яскравих драже, печива та батончиків / Фото Pinterest


Ніжний рожевий колір та мінімум декору / Фото Pinterest


Яскравий декор для святкового торта / Фото Pinterest


Як вам така шоколадна насолода / Фото Baffordcakes