9 дуже дивних речей, які будь-кого роздратують своєю марністю

У нашому житті є багато речей, без яких просто неможливо обійтися. Вони спрощують нам побут, допомагають доглядати за собою і дарують позитивні емоції. Але є й такі предмети, призначення яких важко зрозуміти.
У цій добірці – дивні, смішні й геть марні речі, використати які за призначенням навряд чи комусь удасться. А ви як гадаєте?
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1. І як тримати таке горнятко?
Фото funnyjunk
2. Таким ключем навряд чи хтось відімкнув би замок
Фото realitatea
3. Дуже оригінальна каструля і переставляти її, мабуть, "легко"
Фото neoenco
4. Зручна ложка для тих, хто хоче менше їсти
Фото pinterestКоли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.
5. А ви змогли б зварити каву в такій турці?
Фото off.net.mk
І ще Коли бажання приготувати щось смачне закінчилося невдачею: промовисті фото
6. Такою щіткою довелося б довго прибирати
Фото funnyjunk
7. Цікаво, для якої погоди призначені ці гумові чобітки?
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8. Зате він точно ніколи не поб'ється
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9. На такому стільці навіть відпочинок став би випробуванням
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