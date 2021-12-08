Діти можуть вчитися, просто переглядаючи мультфільми: корисні поради

Час перегляду мультфільмів можна зробити не лише веселим, а й пізнавальним. Батьки здебільшого вважають, що найкращий спосіб вчитися – книги. Однак є багато мультфільмів, які добре розвивають дитяче мислення.

Під час перегляду мультфільмів слід ставити питання дітям, аби вони мислили. Пропонуємо кілька дитячих фільмів, які допоможуть розвинути малечу.

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"Король Лев"

Анімаційний фільм "Король Лев" допоможе дітям вивчити тваринний світ та світ природи. Під час його перегляду слід попросити малечу підрахувати різних тварин, яких вони побачать.

Тоді скажіть дітям записати тих, кого запам'ятали. Опісля, хай малеча поділить тварин на групи.

Попросіть дитину подумати, скількома способами можна згрупувати їх разом та за якими критеріями це зробити. Дітей старшого віку слід закликати перетворити зібрану інформацію у графік.

"Історія іграшок"

Іграшки є чудовим способом для дітей, щоб досліджувати різні матеріали та їхні властивості. Попросіть дітей записати, з яких матеріалів виготовлена ​​кожна іграшка у фільмі. Які іграшки виготовляють із пластику, металу, тканини, вовни, дерева, паперу. Чи використовуються якісь інші матеріали для виготовлення іграшок.

Потім запропонуйте їм досліджувати власні іграшки. Які зроблені з тканини, а які з металу, асоціюючи їх із забавками героїв. Попросіть дітей вибрати три власні іграшки, кожна з яких виготовлена ​​з іншого матеріалу.

"Мері Поппінс"

Запитайте дітей: "Звідки ви знаєте, що події Мері Поппінс відбувалися в минулому?" Це змусить їх уважніше придивитися до одягу, який носять герої, діяльності, яку вони виконують, транспорту, яким користуються, і будівель, які вони можуть побачити. Попросіть їх записати будь-які підказки, які вони побачать під час перегляду.

Поясніть, що дія фільму відбувається в 1910 році в Лондоні в едвардіанську епоху. Попросіть дітей дізнатися більше про ті часи.