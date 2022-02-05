Чому срібло тьмяніє та як цього уникнути: дієві методи

Буває, що срібло досить швидко втрачає свій блиск та навіть чорніє. Багато хто не один раз задумувався, у чому ж тут справа. Відповідь на це питання та секрети догляду – шукайте у матеріалі.

Потьмяніння – це форма корозії, яка виникає, коли зовнішній шар деяких металів зазнає хімічної реакції. Він має вигляд темного сірого або чорного нальоту. Уникнути потемніння можна, якщо знати кілька правил з догляду.

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Чому срібло тьмяніє

Срібло тьмяніє внаслідок хімічної реакції металу з сполуками сірки. Деякі з цих речовин містяться в зварених круто яйцях, майонезі та гірчиці. Контакт з ними може призвести до потьмяніння срібних виробів.

Срібло також може потьмяніти, контактуючи із сірководнем. Цей газ присутній в атмосфері через діяльність виробничих підприємств і розкладання мертвих рослин.

Як правило, срібло швидше тьмяніє в місцях з підвищеною вологістю або високим рівнем забруднення повітря. Крім того, парфуми, лаки для волосся, дезодоранти теж викликають хімічну реакцію і метал чорніє.

Потьмяніння – це поверхневе явище. На відміну від іржі, метал псується лише зовні.



Процес потьмяніння срібла / Фото 5-Minute Crafts

Як запобігти цьому

Зберігайте срібні вироби в прохолодному сухому місці якомога далі від сонячних променів. В ідеалі вони повинні зберігатися в герметичних коробках.

Регулярно чистьте та поліруйте срібні речі. Періодично мийте їх у теплій воді та протирайте спеціальною сріблястою полірувальною серветкою.

Менше контактуйте з речовинами, що можуть прискорити потемніння. Наприклад, знімайте срібні кільця під час миття посуду або приготування їжі.

Покрийте срібні речі родієм. Для цього слід звернутися до ювеліра.

Як очистити потьмяніле срібло

Найлегший спосіб почистити срібло – віднести прикраси до ювелірів на спеціальну процедуру. У домашніх умовах невелике потьмяніння можна відчистити полірувальною серветкою.

Крім того, ви можете очистити срібло за допомогою алюмінію. Все, що вам знадобиться, це:

миска;

алюмінієва фольга;

окріп;

харчова сода;

кухонна сіль.

Застеліть миску фольгою, додайте чайну ложку соди і дрібку солі та залийте зверху окропом. Потемніле срібло покладіть у цю суміш.

Переконайтеся, що срібло торкається алюмінієвої фольги. Незабаром має початися хімічна реакція, під час якої алюміній витіснить срібло і воно знову стане чистим.



Чим чистити срібло / Фото 5-Minute Crafts