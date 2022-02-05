Чому срібло тьмяніє та як цього уникнути: дієві методи
Джерело:5-Minute Crafts
Буває, що срібло досить швидко втрачає свій блиск та навіть чорніє. Багато хто не один раз задумувався, у чому ж тут справа. Відповідь на це питання та секрети догляду – шукайте у матеріалі.
Потьмяніння – це форма корозії, яка виникає, коли зовнішній шар деяких металів зазнає хімічної реакції. Він має вигляд темного сірого або чорного нальоту. Уникнути потемніння можна, якщо знати кілька правил з догляду.
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Чому срібло тьмяніє
Срібло тьмяніє внаслідок хімічної реакції металу з сполуками сірки. Деякі з цих речовин містяться в зварених круто яйцях, майонезі та гірчиці. Контакт з ними може призвести до потьмяніння срібних виробів.
Срібло також може потьмяніти, контактуючи із сірководнем. Цей газ присутній в атмосфері через діяльність виробничих підприємств і розкладання мертвих рослин.
Як правило, срібло швидше тьмяніє в місцях з підвищеною вологістю або високим рівнем забруднення повітря. Крім того, парфуми, лаки для волосся, дезодоранти теж викликають хімічну реакцію і метал чорніє.
Потьмяніння – це поверхневе явище. На відміну від іржі, метал псується лише зовні.
Процес потьмяніння срібла / Фото 5-Minute Crafts
Як запобігти цьому
- Зберігайте срібні вироби в прохолодному сухому місці якомога далі від сонячних променів. В ідеалі вони повинні зберігатися в герметичних коробках.
- Регулярно чистьте та поліруйте срібні речі. Періодично мийте їх у теплій воді та протирайте спеціальною сріблястою полірувальною серветкою.
- Менше контактуйте з речовинами, що можуть прискорити потемніння. Наприклад, знімайте срібні кільця під час миття посуду або приготування їжі.
- Покрийте срібні речі родієм. Для цього слід звернутися до ювеліра.
Як очистити потьмяніле срібло
Найлегший спосіб почистити срібло – віднести прикраси до ювелірів на спеціальну процедуру. У домашніх умовах невелике потьмяніння можна відчистити полірувальною серветкою.
Крім того, ви можете очистити срібло за допомогою алюмінію. Все, що вам знадобиться, це:
- миска;
- алюмінієва фольга;
- окріп;
- харчова сода;
- кухонна сіль.
Застеліть миску фольгою, додайте чайну ложку соди і дрібку солі та залийте зверху окропом. Потемніле срібло покладіть у цю суміш.
Переконайтеся, що срібло торкається алюмінієвої фольги. Незабаром має початися хімічна реакція, під час якої алюміній витіснить срібло і воно знову стане чистим.
Чим чистити срібло / Фото 5-Minute Crafts