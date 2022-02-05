Чому срібло тьмяніє та як цього уникнути: дієві методи

5 лютого 2022 , 19:51
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Джерело:

5-Minute Crafts

Буває, що срібло досить швидко втрачає свій блиск та навіть чорніє. Багато хто не один раз задумувався, у чому ж тут справа. Відповідь на це питання та секрети догляду – шукайте у матеріалі.

Потьмяніння – це форма корозії, яка виникає, коли зовнішній шар деяких металів зазнає хімічної реакції. Він має вигляд темного сірого або чорного нальоту. Уникнути потемніння можна, якщо знати кілька правил з догляду.

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Чому срібло тьмяніє

Срібло тьмяніє внаслідок хімічної реакції металу з сполуками сірки. Деякі з цих речовин містяться в зварених круто яйцях, майонезі та гірчиці. Контакт з ними може призвести до потьмяніння срібних виробів.

Срібло також може потьмяніти, контактуючи із сірководнем. Цей газ присутній в атмосфері через діяльність виробничих підприємств і розкладання мертвих рослин.

Як правило, срібло швидше тьмяніє в місцях з підвищеною вологістю або високим рівнем забруднення повітря. Крім того, парфуми, лаки для волосся, дезодоранти теж викликають хімічну реакцію і метал чорніє.

Потьмяніння – це поверхневе явище. На відміну від іржі, метал псується лише зовні.


Процес потьмяніння срібла / Фото 5-Minute Crafts

Як запобігти цьому

  • Зберігайте срібні вироби в прохолодному сухому місці якомога далі від сонячних променів. В ідеалі вони повинні зберігатися в герметичних коробках.
  • Регулярно чистьте та поліруйте срібні речі. Періодично мийте їх у теплій воді та протирайте спеціальною сріблястою полірувальною серветкою.
  • Менше контактуйте з речовинами, що можуть прискорити потемніння. Наприклад, знімайте срібні кільця під час миття посуду або приготування їжі.
  • Покрийте срібні речі родієм. Для цього слід звернутися до ювеліра.

Як очистити потьмяніле срібло

Найлегший спосіб почистити срібло – віднести прикраси до ювелірів на спеціальну процедуру. У домашніх умовах невелике потьмяніння можна відчистити полірувальною серветкою.

Крім того, ви можете очистити срібло за допомогою алюмінію. Все, що вам знадобиться, це:

  • миска;
  • алюмінієва фольга;
  • окріп;
  • харчова сода;
  • кухонна сіль.

Застеліть миску фольгою, додайте чайну ложку соди і дрібку солі та залийте зверху окропом. Потемніле срібло покладіть у цю суміш. 

Переконайтеся, що срібло торкається алюмінієвої фольги. Незабаром має початися хімічна реакція, під час якої алюміній витіснить срібло і воно знову стане чистим.


Чим чистити срібло / Фото 5-Minute Crafts

Автор: Марта Кушка