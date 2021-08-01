Чому потрібно снідати: важливі нюанси, які повинен знати кожен
Джерело:інстаграм Марини Боржемської
Всім відомо, що сніданок є важливим прийомом їжі протягом дня. Саме від нього залежить самопочуття та заряд енергії.
Сніданок має бути поживним і збалансованим. Основні правила розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Навіщо потрібно снідати
Снідати вранці потрібно щодня, кажуть всі й давно. І правильне харчування підтримує це правило. Напевно, почнемо з того, що прийшли ви до рішення їсти правильно для того, щоб бути здоровим, енергійним, бадьорим і стрункими. Так ось, без сніданку неможливо ні схуднути, ні підтримувати належний рівень енергії,
– зазначила Боржемська.
Вона пояснила, перший прийом їжі запускає всі обмінні процеси й дає необхідний заряд на день. За словами фітнес-тренерки, швидкість метаболізму залежить від того, яким був сніданок.Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!
Доведено, що метаболізм у людини, яка снідає, щонайменше на 5% швидший і всі гормони протягом дня, будуть працювати правильно!
– наголосила Марина Боржемська.
Сніданок повинен бути ситним і поживним / Фото Pixabay
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Що потрібно знати про сніданок
- Сніданок повинен бути щільним, правильним і збалансованим – це гарантія того, що ввечері ви не з'їсте зайвого.
- Люди, які не снідають, за рік набирають по 3 – 5 кілограмів.
- Сніданок – запорука правильної роботи гормонів протягом дня.
- Перший прийом їжі має бути не раніше, ніж через 30 хвилин і не пізніше, ніж через 2 години після пробудження.
- Пам'ятайте, що вранці у першу чергу потрібно випити 1 – 2 склянки води.