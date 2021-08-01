Чому потрібно снідати: важливі нюанси, які повинен знати кожен

Всім відомо, що сніданок є важливим прийомом їжі протягом дня. Саме від нього залежить самопочуття та заряд енергії.

Сніданок має бути поживним і збалансованим. Основні правила розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Навіщо потрібно снідати

Снідати вранці потрібно щодня, кажуть всі й давно. І правильне харчування підтримує це правило. Напевно, почнемо з того, що прийшли ви до рішення їсти правильно для того, щоб бути здоровим, енергійним, бадьорим і стрункими. Так ось, без сніданку неможливо ні схуднути, ні підтримувати належний рівень енергії,

– зазначила Боржемська.

Вона пояснила, перший прийом їжі запускає всі обмінні процеси й дає необхідний заряд на день. За словами фітнес-тренерки, швидкість метаболізму залежить від того, яким був сніданок.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з " Тая "!

Доведено, що метаболізм у людини, яка снідає, щонайменше на 5% швидший і всі гормони протягом дня, будуть працювати правильно!

– наголосила Марина Боржемська.

Сніданок повинен бути ситним і поживним / Фото Pixabay

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Що потрібно знати про сніданок