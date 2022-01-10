Чистимо жовтизну та рятуємо старі подушки: покрокова інструкція

Маєте справу зі старими подушками? Ідеї 24 знають, як зробити так, щоб вони мали вигляд цілком нових.

Оскільки подушки потрібно прати двічі на рік, слід знати, як це робити правильно. Розповідаємо один трюк, від якого всі старі подушки з жовтизною стануть ледь не білосніжними.

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Як відчистити жовтизну на старих подушках

Що вам знадобиться:

1 склянка перекису водню;

1/2 склянки оцту;

пральний порошок;

підсилювач прання.



Чистимо старі подушки / Фото Pinterest

Покладіть старі подушки в пральну машину і замочіть. Прання двох подушок за раз урівноважує пральну машину, щоб вона чистила рівномірно. Додайте перекис водню і оцет в барабан пральної машини.

. Пероксид водню є природним відбілювачем, а оцет бореться з глибокими плямами.

Після завершення циклу замочування виперіть подушки звичайним рідким мийним засобом разом із підсилювачем для білизни.

Прискорювач прання покращує можливості вашого мийного засобу, ретельно очищаючи подушки. Ви можете використовувати свої підсилювачі улюблених брендів або спробувати зробити власні.

Витягніть подушки з пральної машини та киньте їх у сушильну машину. Коли вони висохнуть, ви зможете насолоджуватися свіжими білими подушками!