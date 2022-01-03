Чистимо апельсини легко: 3 способи, які зможе повторити кожен

Інколи чищення апельсина – це досить легко, а іноді – справжнє випробування. Розповідаємо про дієві способи, з якими впорається кожен.

Спробуйте три найкращі способи очищення апельсинів. Вони, безсумнівно, забирають менше часу, менше зусиль і створюють набагато менше безладу.

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Як легко очистити апельсин

Спосіб 1

Візьміть апельсин і відріжте його верхній і нижній кінці тонкими круглими скибочками. Тепер зробіть надріз від центру навколо апельсина, щоб розкрити його у формі півкола.

Зніміть його зовнішнє покриття і вуаля! Ви легко і швидко очистили апельсин.

Спосіб 2

Візьміть апельсин і зробіть посередині надріз по всьому колу. Робіть це обережно, щоб не розрізати м'якоть, а торкатися тільки зовнішнього шару. Вставте ложку або тупий ніж між шкіркою і м'якоттю і відокремте їх.

Спосіб 3

Візьміть апельсин і обріжте його верхній і нижній кінці тонкими круглими скибочками. Навколо нього зробіть вертикальні надрізи зверху донизу. Тепер зніміть шкірку.

Чистимо апельсин за допомогою 3 методів: відео