Чистимо апельсини легко: 3 способи, які зможе повторити кожен
Джерело:ютюб Vijaya Selvaraju
Інколи чищення апельсина – це досить легко, а іноді – справжнє випробування. Розповідаємо про дієві способи, з якими впорається кожен.
Спробуйте три найкращі способи очищення апельсинів. Вони, безсумнівно, забирають менше часу, менше зусиль і створюють набагато менше безладу.
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Як легко очистити апельсин
Спосіб 1
Візьміть апельсин і відріжте його верхній і нижній кінці тонкими круглими скибочками. Тепер зробіть надріз від центру навколо апельсина, щоб розкрити його у формі півкола.
Зніміть його зовнішнє покриття і вуаля! Ви легко і швидко очистили апельсин.
Спосіб 2
Візьміть апельсин і зробіть посередині надріз по всьому колу. Робіть це обережно, щоб не розрізати м'якоть, а торкатися тільки зовнішнього шару. Вставте ложку або тупий ніж між шкіркою і м'якоттю і відокремте їх.
Спосіб 3
Візьміть апельсин і обріжте його верхній і нижній кінці тонкими круглими скибочками. Навколо нього зробіть вертикальні надрізи зверху донизу. Тепер зніміть шкірку.
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