Як не нашкодити здоров'ю під час пікніка: напої, якими не можна запивати шашлик

Відпочинок на природі важко уявити без шашликів. Ви заздалегідь замаринували якісне м'ясо й старанно дібрали продукти, що найкраще смакуватимуть із цією стравою. Залишилось подбати про правильні напої.

Ми вам розповімо, які напої чудово смакуватимуть із шашликами й при цьому заподіють найменшу шкоду для здоров'я, і які краще не вживати разом зі смаженим м'ясом. Зауважте, загалом запивати жирну їжу, в тому числі смажене м'ясо, не рекомендовано.

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Якщо ж під час поїдання шашликів ви не можете відмовитися від напоїв, радимо запам'ятати, від яких з них краще відмовитися.

Звичайна вода

Під час вживання м'яса бажано пити саме звичайну фільтровану воду, адже вона сприяє активізації процесу виведення токсинів з організму. Завдяки цьому печінка матиме менше навантаження, тому застілля пройде легко та без небажаних наслідків.

Вода сприяє виведенню токсинів з організму / Фото Yuz

Газовані напої

Не рекомендовано запивати шашлики газованими напоями. Це пов'язано з тим, що м'ясо саме по собі важко засвоюється організмом, а газовані напої цей процес не просто сповільнять, а й взагалі можуть припинити. Як результат – інтоксикація.

Соки

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Сік прекрасно смакує із м'ясними стравами, адже цей напій сприяє перетравленню м'яса і виведенню токсинів з організму. Радимо віддати перевагу ананасовому соку, який розщеплює білок. Це значно пришвидшує процес травлення.

Ананасовий сік сприяє розщепленню білків / Фото Yumama

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Чай та кава

М'ясні страви непогано смакують з теплими напоями. Зокрема, мова йде про чай та каву. Ці напої здатні допомагати організму розщеплювати жири й звільняти печінку від навантаження. А якщо ви будете пити зелений чай, то його корисні компоненти взагалі сприятимуть очищенню організму від шлаків і токсинів.

Зелений чай сприяє виведенню з організму токсинів / Фото Way2self