Без жодних слідів на одязі: 5 дієвих способів, як правильно чистити праску

Праска – чарівний спосіб завжди мати акуратний та елегантний вигляд. Хоча інколи девайс часто і несподівано залишає сліди на одязі, яких важко позбутися.

Важливо чистити праски, оскільки їхні підошви можуть стати липкими, запорошеними та жирними. Пропонуємо 5 лайфхаків, як робити це легко і правильно.

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5 способів чищення праски

Харчова сода

Сода – чудовий засіб розчинити будь-який бруд, який накопичився на підніжжі праски. Все, що вам потрібно зробити, це змішати трохи харчової соди і трохи води, щоб утворити пасту.

Потім нанесіть цю пасту на підошву праски за допомогою м'якої щітки або рушника. Просто скористайтеся водою, щоб витерти його. Переконайтеся, що паста повністю витерта, і дайте прасці висохнути перед використанням.

Рідина для зняття лаку з ацетоном

Увімкніть праску і дайте їй нагрітися. Змочіть ватний диск ацетоном для зняття лаку.

Одягніть рукавиці й швидко промокніть змоченою ваткою гарячу поверхню. Ацетоновий засіб для зняття лаку швидко випаровується, але він чудово розчиняє будь-який бруд. Після того, як ви закінчите, протріть поверхню змоченою ганчіркою.



5 лайфхаків, як правильно чистити праску / Фото Unsplash

Оцет

Змочіть рушник дистильованим білим оцтом. Потім протріть підошву праски, щоб видалити бруд.

У деяких ситуаціях може залишатися осад. Тоді слід змочити чийстий рушник в дистильованому оцеті та покласти на нього холодну праску. Так залишіть настоюватися 15 – 30 хвилин, а потім витріть насухо.

Харчова сода та оцет

Змочіть рушник в розчині оцту і харчової соди. Постеліть змочений рушник і, вимкнувши праску, проведіть нею по рушнику так, ніби ви його прасуєте.

Сіль

На аркуш паперу посипте рясно сіль. Потім проведіть теплою праскою по цьому аркушу паперу, який допоможе видалити плями та інший бруд. Зробіть так кілька разів. Тоді вимкніть її, щоб дати їй охолонути. Коли праска охолоне, витріть сіль сухою м'якою тканиною.