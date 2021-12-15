Важно чистить утюги, поскольку их подошвы могут стать липкими, пыльными и жирными. Предлагаем 5 лайфхаков, как это делать легко и правильно.

Интересно 10 самых популярных украинских сериалов, смотревших на OLL.TV в 2021 году

5 способов чистки утюга

Пищевая сода

Сода – прекрасное средство растворить любую грязь, которая накопилась на подножии утюга. Все, что вам нужно сделать, это смешать чуть-чуть пищевой соды и немного воды, чтобы образовать пасту.

Затем нанесите эту пасту на подошву утюга с помощью мягкой щетки или полотенца. Просто воспользуйтесь водой, чтобы вытереть его. Убедитесь, что паста полностью вытерта, и дайте утюгу высохнуть перед использованием.

Жидкость для снятия лака с ацетоном

Включите утюг и дайте ему нагреться. Смочите ватный диск ацетоном для снятия лака.

Наденьте перчатки и быстро промокните смоченной ваткой горячую поверхность. Ацетоновое средство для снятия лака быстро испаряется, но оно прекрасно растворяет любую грязь. После того, как вы закончите, протрите поверхность смоченной тряпкой.



5 лайфхаков, как правильно чистить утюг / Фото Unsplash

Уксус

Смочите полотенце дистиллированным белым уксусом. Затем протрите подошву утюга, чтобы удалить грязь.

В некоторых ситуациях может оставаться осадок. Тогда следует смочить чье-то полотенце в дистиллированном уксусе и положить на него холодный утюг. Так оставьте настаиваться 15 – 30 минут, затем вытрите насухо.

Пищевая сода и уксус

Смочите полотенце в растворе уксуса и пищевой соды. Постелите смоченное полотенце и, выключив утюг, проведите им по полотенцу так, будто вы его гладите.

Соль

На лист бумаги посыпьте обильно соль. Затем проведите теплым утюгом по этому листу бумаги, который поможет удалить пятна и другую грязь. Сделайте так несколько раз. Затем выключите ее, чтобы дать ей остыть. Когда утюг остынет, протрите соль сухой мягкой тканью.