Американка зробила зі старовинного телевізора тераріум для кактусів: дивовижні фото

Тарра Шиллер із Флориди знайшла нетривіальний спосіб зберігати кактуси. Тераріум для своєї колючої колекції вона створила з... телевізора, випущеного ще в середині XX століття.

Для кактусів дбайлива хазяйка створила неймовірний ландшафт із гірських порід, кристалів та крихітних фігурок черепашок. А щоб рослини не лише справляли незабутнє враження, а й добре почувалися, Тарра встановила в тераріумі світильники, а також вентилятор для циркуляції повітря.

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Тепер корпус телевізора захищає допитливих цуценят від гострих колючок, тоді як віконце дозволяє всім любуватися кактусами.



Унікальний тераріум для кактусів / Фото Тарри Шиллер



У тераріумі є світильники та вентилятор / Фото Тарри Шиллер

Захоплена антикваріатом

Як розповіла жінка у коментарі 24 каналу, антикваріат був її давнім хобі. Ще з дитинства вона потрапляла у різні пригоди через спроби розкрутити фонограф Victrola свого прадіда 1902 року виготовлення.

А ставши дорослою, Тарра завжди шукала сучасні способи включити придбаний антикваріат у свій домашній декор.

Я люблю речі, які мають свою історію. Мені подобається демонструвати, яким приголомшливим твором вони можуть стати, якщо ви дійсно здатні побачити це по-іншому,

– зазначила Шиллер.

У минулому американка перепрофілювала кілька антикваріатів у рослинні стенди. І найбільшим викликом, зізнається Тарра, було не перетворити власний будинок на блошиний ринок, щоразу приносячи додому все більше антикваріату.



Тарра Шиллер біля свого творіння / Фото Тарри Шиллер



Жінка є давньою поціновувачкою антикваріату / Фото Тарри Шиллер

Телевізійний проєкт

Якось в інтернеті жінка побачила фотографії вінтажних телевізорів, які переробили на акваріум і бар. Тоді їй здалося, що це ідеальне полотно для імпровізації. Тож розпочала пошуки і найскладнішою частиною телевізійного проєкту було знайти телевізор потрібного розміру, щоб він "працював" у специфічному домашньому просторі, який вона хотіла заповнити. А коли відшукала такий, то не втрималася і відразу заповнила його своїми кактусами.



У тераріумі Тарра створила неймовірний пустельний краєвид / Фото Тарри Шиллер

Я будувала тераріум ззаду наперед, тому кожного разу, коли я закладала руки всередину та випадково торкалася до рослин, ти рефлекторно стрибала. Мої руки були повністю в колючках,

– згадує Тарра.

Тож щоразу їй доводилося на кілька тижнів робити паузу, щоб загоїлися рани, а також отримати натхнення, щоб знову займатися тераріумом. Але це вартувало того, щоб зараз насолоджуватися пустельною красою, не виходячи зі свого будинку.



Вінтажний телевізор / Фото Тарри Шиллер



Рослини розмістилися серед природного декору / Фото Тарри Шиллер



Унікальне середовище доповнюють фігурки черепах / Фото Тарри Шиллер



Тара і її кактуси / Фото Тарри Шиллер