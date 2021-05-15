Для кактусов заботливая хозяйка создала невероятный ландшафт из горных пород, кристаллов и крошечных фигурок черепашек. А чтобы растения не только потрясающе смотрелись, но и хорошо себя чувствовали, Тарра установила в террариуме светильники, а также вентилятор для циркуляции воздуха.

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Теперь корпус телевизора защищает любознательных щенков от острых колючек, тогда как окошко позволяет всем любоваться кактусами.



Уникальный террариум для кактусов / Фото Тарры Шиллер



В террариуме есть светильники и вентилятор / Фото Тарры Шиллер

Увлеченная антиквариатом

Как рассказала женщина в комментарии 24 каналу, антиквариат был ее давним хобби. Еще с детства она попадала в разные приключения из-за попыток раскрутить фонограф Victrola своего прадеда 1902 года изготовления.

А став взрослой, Тарра всегда искала современные способы включить приобретенный антиквариат в свой домашний декор.

Я люблю вещи, которые имеют свою историю. Мне нравится демонстрировать, каким потрясающим произведением они могут стать, если вы действительно способны увидеть это по-другому,

– отметила Шиллер.

В прошлом американка перепрофилировала несколько антиквариатов в растительные стенды. Но самым большим вызовом, признается Тарра, было не превратить свой дом на блошиный рынок, каждый раз принося домой все больше антиквариата.



Тарра Шиллер возле своего творения / Фото Тарры Шиллер



Женщина является давней ценительницей антиквариата​ / Фото Тарры Шиллер

Телевизионный проект

Как-то в интернете женщина увидела фотографии винтажных телевизоров, которые переделали в аквариум и бар. Тогда ей показалось, что это идеальное полотно для импровизации. Поэтому начала поиски и самой сложной частью телевизионного проекта было найти телевизор нужного размера, чтобы он "работал" в специфическом домашнем пространстве, которое она хотела заполнить. А когда нашла такой, то не удержалась и сразу заполнила его своими кактусами.



В террариуме Тарра создала невероятный пустынный пейзаж / Фото Тарры Шиллер

Я строила террариум сзади наперед, поэтому каждый раз, когда я закладывала руки внутрь и случайно прикасалась к растениям, то рефлекторно прыгала. Мои руки были полностью в колючках,

– вспоминает Тарра.

Поэтому каждый раз ей приходилось на несколько недель делать паузу, чтобы зажили раны, а также получить вдохновение, чтобы снова заниматься террариумом. Но это стоило того, чтобы сейчас наслаждаться пустынной красотой, не выходя из своего дома.



Винтажный телевизор / Фото Тарры Шиллер



Растения разместились среди естественного декора​ / Фото Тарры Шиллер



Уникальную среду дополняют фигурки черепах​ / Фото Тарры Шиллер



Тарра и ее кактусы​ / Фото Тарры Шиллер