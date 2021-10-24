Просто кістка широка: 9 типових помилок тих, кому не вдається схуднути уже не один рік

Чим більше ми намагаємося позбутися надлишків жиру, тим на довше він залишається на звичних місцях. Та й здається, все робите правильно – дотримуєтеся дієти, займаєтеся спортом, але зайві кілограми не зникають. Проте справа може бути у типових помилках, які щоразу допускають ті, хто худнуть. Перевірте себе!

Дієтолог Андрій Невський вказав на 9 поширених помилок людей, які наполегливо пробують схуднути.

Робити ставку на спорт

Інтенсивне півторагодинне тренування спалить максимум 800 кілокалорій. Організм відразу ж захоче заповнити втрати, і ви станете дуже голодними – так ви у мить повернете усі калорії. До того ж перевантаження погано впливає на здоров'я. Фізичні навантаження ефективні, якщо приносять вам задоволення і вони є доповненням до дефіциту калорій.

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Виключати солодке, борошняне, жирне і смажене

Це, мабуть, улюблене заняття для всіх тих, хто худне. Краще вони з'їдять авокадо, ніж порцію картоплі фрі. Хоча калорійність в обох стравах однакова. Запам'ятайте: ви худнете тільки тоді, коли створюєте дефіцит калорій, тобто їсте менше калорій, ніж витрачає ваше тіло. А вже які продукти вписуються у ваш дефіцит – неважливо.

Дотримуватися дієти

Дієта може змінити вашу вагу, але не змінить ваші харчові звички. І спаливши кілька кілограмів, переважна більшість починає їсти так, як до дієти. А це й призводить до надмірної ваги.



Створюйте дефіцит калорій / Фото unsplash

Часто ставати на ваги

Маса тіла коливається впродовж доби на 2 кілограми, тому краще зважуватися раз у тиждень – так ви побачите реальні зміни. До того ж якщо ви регулярно перевіряєте свою вагу, то це негативно може вплинути на психіку.

Не брати до уваги психіку

Багато хто недооцінює бар'єри у власній голові, які знатно мішають схудненню. Найчастіше це відбувається підсвідомо. Наприклад, вас з дитинства навчили, що не можна залишати їжу, тож ви завжди доїдаєте, навіть не задумуючись, що уже давно наситилися.

Чекати швидких результатів

Надлишкові, наприклад, 10 кілограмів не з'являються за місяць чи два, тому не варто сподіватися, що й спалити їх вийде якнайшвидше. Крім цього, наш організм запрограмований запасати жир, а не позбавлятися його. Тому набирати легше, ніж худнути.

Не робити фото

Це важливо для наочності. Якщо через 2 – 3 місяці ви втомитеся від дієт і втратите мотивацію, то знімки ДО та ПІСЛЯ переконають вас, що старання не марні.

Не відпочивати від схуднення

Схуднення – це завжди стрес для організму. Чим довше ви на дієті, тим повільнішим стає обмін речовин. Тому дієтолог радить кожні 2 місяці на 2 тижні дати собі волю у харчуванні. Так ваш метаболізм знову "розженеться". Тільки з перервами вам вдасться скидати зайві кілограми довго й якісно.

Закидати схуднення

Звісно, це не так легко і доволі довго. Але хто не старається, той згодом не радіє результатам. Якщо ви закинули, значить, не дуже й потрібне вам це схуднення.

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Не перенавантажуйте себе під час занять спортом / Фото unsplash

Текст публікації Андрія Невського:

"У мене просто кістка широка". Так кажуть ті, хто без успіху худне вже який рік? Насправді вони раз по раз повторюють одні й ті ж помилки. Згадав 10 таких.

Робити ставку на спорт. Інтенсивне півторагодинне тренування спалить максимум 800 ккал. Організм тут же захоче заповнити втрати і включить звірячий голод, через який ви відразу повернете ці калорії. До того ж перевантаження погано впливає на здоров'я – в тому числі жіноче. Фізичні навантаження гарні у задоволення і доповнення до дефіциту калорій.

Виключати солодке, борошняне, жирне і смажене. О, улюблене заняття для всіх тих, що худнуть. Краще вони з'їдять авокадо, ніж порцію картоплі фрі. Хоча калорійність в обох страв однакова. Запам'ятайте: ви худнете тільки тоді, коли створюєте дефіцит калорій, тобто їсте менше калорій, ніж витрачає ваше тіло. А вже які продукти вписуються в ваш дефіцит – неважливо, будь вони найжирнішими, борошняними і солодкими.

Ще 8 помилок чекають вас в каруселі.