Просто кость широкая: 9 типичных ошибок тех, кому не удается похудеть уже не один год

Чем больше мы пытаемся избавиться излишков жира, тем дольше он остается на привычных местах. И, кажется, все делаете правильно – придерживаетесь диеты, занимаетесь спортом, но лишние килограммы не исчезают. Однако дело может быть в типичных ошибках, которые каждый раз допускают худеющее. Проверьте себя!

Диетолог Андрей Невский указал на 9 распространенных ошибок людей, которые настойчиво пытаются похудеть.

Делать ставку на спорт

Интенсивная полуторачасовая тренировка сожжет максимум 800 килокалорий. Организм сразу захочет восполнить потери, и вы станете очень голодными – так вы в момент вернете все калории. К тому же перегрузки плохо влияют на здоровье. Физические нагрузки эффективны, если приносят вам удовольствие и они являются дополнением к дефициту калорий.

И еще Питаться правильно – дешево: перечень полезных продуктов, на которые вы потратите минимум денег

Исключать сладкое, мучное, жирное и жареное

Это, пожалуй, любимое занятие для всех тех, кто худеет. Лучше они съедят авокадо, чем порцию картофеля фри. Хотя калорийность в обоих блюдах одинакова. Запомните: вы худеете только тогда, когда создаете дефицит калорий, то есть едите меньше калорий, чем тратит ваше тело. А уж какие продукты вписываются в ваш дефицит – неважно.

Соблюдать диету

Диета может изменить ваш вес, но не изменит ваши пищевые привычки. И сжег несколько килограммов, подавляющее большинство начинает есть так, как до диеты. А это и приводит к избыточному весу.



Создавайте дефицит калорий / Фото unsplash

Часто становиться на весы

Масса тела колеблется в течение суток на 2 килограмма, поэтому лучше взвешиваться раз в неделю – так вы увидите реальные изменения. К тому же если вы регулярно проверяете свой вес, то это негативно может повлиять на психику.

Не принимать во внимание психику

Многие недооценивают барьеры в собственной голове, которые знатно мешают похудению. Чаще всего это происходит подсознательно. Например, вас с детства научили, что нельзя оставлять пищу, поэтому вы всегда доедаете, даже не задумываясь, что уже давно насытились.

Ждать быстрых результатов

Избыточные, например, 10 килограммов не появляются за месяц или два, поэтому не стоит надеяться, что и сжечь их получится как можно быстрее. Кроме этого, наш организм запрограммирован запасать жир, а не избавляться его. Поэтому набирать легче, чем худеть.

Не делать фото

Это важно для наглядности. Если через 2 – 3 месяца вы устанете от диет и потеряете мотивацию, то снимки ДО и ПОСЛЕ убедят вас, что старания не напрасны.

Не отдыхать от похудения

Похудение – это всегда стресс для организма. Чем дольше вы на диете, тем медленнее становится обмен веществ. Поэтому диетолог советует каждые 2 месяца на 2 недели дать себе волю в питании. Так ваш метаболизм снова "разгонится". Только с перерывами вам удастся сбрасывать лишние килограммы долго и качественно.

Забрасывать похудения

Конечно, это не так легко и довольно долго. Но кто не старается, тот впоследствии не радуется результатам. Если вы забросили, значит, не очень вам надо это похудения.

Читайте также Плоский живот за 4 шага: нутрициологиня рассказала, как быстро прийти в форму



Не перегружайте себя во время занятий спортом / Фото unsplash

Текст публикации Андрея Невского:

"У меня просто кость широкая". Так говорят те, кто безуспешно худеет уже который год? На самом деле они раз за разом повторяют одни и те же ошибки. Вспомнил 10 таких.

Делать ставку на спорт. Интенсивная полуторачасовая тренировка сожжет максимум 800 ккал. Организм тут же захочет восполнить потери и включит зверский голод, через который вы сразу вернете эти калории. К тому же перегрузки плохо влияют на здоровье - в том числе женское. Физические нагрузки хороши в удовольствие и дополнения к дефициту калорий.

Исключать сладкое, мучное, жирное и жареное. О, любимое занятие для всех худеющих. Лучше они съедят авокадо, чем порцию картофеля фри. Хотя калорийность в обоих блюд одинакова. Запомните: вы худеете только тогда, когда создаете дефицит калорий, то есть едите меньше калорий, чем тратит ваше тело. А уж какие продукты вписываются в ваш дефицит – неважно, будь они жирными, мучными и сладкими.

Еще 8 ошибок ждут вас в карусели.