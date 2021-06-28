9 порад, як швидше прийти в тонус при алкогольному сп'янінні
Джерело:24 канал
Те, що можна виринути з алкогольної нірвани в лічені хвилини – скоріше, міф, ніж реальність, але методи, що здатні швидше відновити координацію і мислення, все-таки є. Адже процес виведення алкоголю з організму тривалий, проте зі знанням справи його можна значно прискорити. Існують перевірені способи, як швидко протверезіти.
Ми розкриємо секрети, які допоможуть швидко прийти в тонус. Отож, ловіть…
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Нашатирний спирт
Піднесіть вату, змочену нашатирем, до носа і вдихніть. Зробити можна так кілька раз. Адже тривале вдихання аміаку викликає рефлекторну зупинку дихання.
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Активоване вугілля
Є допоміжним, але обов'язковим засобом в комплексі процедур щодо приведення себе в адекватний стан. Від вугілля, звичайно, швидко не протверезієш, але і п'яніший не станеш. Сорбент вбере в себе алкоголь, який ще знаходиться в шлунку, і стане на заваді його всмоктуванню в кров.
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Свіже повітря
Вийдіть на свіже повітря та інтенсивно подихайте. Глибока вентиляція легенів і високе споживання кисню швидко приведе до тями.
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Фізичне навантаження
Пропотівши, гарантовано протверезієте в будь-якій критичній ситуації. Хороша фізична форма – обов'язкова умова.
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Розумова гімнастика
Увімкніть мозок, змусьте його попрацювати. Сконцентруйтеся на вирішенні кросвордів, логічних завдань або читанні. Так, не просто, але після стимуляції розумової діяльності відчуєте себе набагато тверезішим.
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Холодна вода
Для короткочасного протверезіння (приблизно на пів години) цей метод допоможе. Холодний душ – це саме те. Головне – не перестарайтеся, щоб не отримати переохолодження.
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Масаж вух
Для виведення себе з п'яного стану можна помасажувати вуха. Тріть вуха ґрунтовно і безжально.
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Міцний чай
Міцний чай, звичайно, на ноги не поставить, але при середньо-легкому ступені сп'яніння повинен допомогти.
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Настоянка м'яти
Настоянку м'яти можна купити в аптеці. На склянку холодної води – 15 – 20 крапель. Крім тонізувального ефекту, такий коктейль знімає нудоту, запобігає блювоті, усуває головний біль.
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