Ми розкриємо секрети, які допоможуть швидко прийти в тонус. Отож, ловіть…

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Нашатирний спирт

Піднесіть вату, змочену нашатирем, до носа і вдихніть. Зробити можна так кілька раз. Адже тривале вдихання аміаку викликає рефлекторну зупинку дихання.



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Активоване вугілля

Є допоміжним, але обов'язковим засобом в комплексі процедур щодо приведення себе в адекватний стан. Від вугілля, звичайно, швидко не протверезієш, але і п'яніший не станеш. Сорбент вбере в себе алкоголь, який ще знаходиться в шлунку, і стане на заваді його всмоктуванню в кров.



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Свіже повітря

Вийдіть на свіже повітря та інтенсивно подихайте. Глибока вентиляція легенів і високе споживання кисню швидко приведе до тями.



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Фізичне навантаження

Пропотівши, гарантовано протверезієте в будь-якій критичній ситуації. Хороша фізична форма – обов'язкова умова.



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Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Розумова гімнастика

Увімкніть мозок, змусьте його попрацювати. Сконцентруйтеся на вирішенні кросвордів, логічних завдань або читанні. Так, не просто, але після стимуляції розумової діяльності відчуєте себе набагато тверезішим.



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Холодна вода

Для короткочасного протверезіння (приблизно на пів години) цей метод допоможе. Холодний душ – це саме те. Головне – не перестарайтеся, щоб не отримати переохолодження.



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Масаж вух

Для виведення себе з п'яного стану можна помасажувати вуха. Тріть вуха ґрунтовно і безжально.



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Міцний чай

Міцний чай, звичайно, на ноги не поставить, але при середньо-легкому ступені сп'яніння повинен допомогти.



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Настоянка м'яти

Настоянку м'яти можна купити в аптеці. На склянку холодної води – 15 – 20 крапель. Крім тонізувального ефекту, такий коктейль знімає нудоту, запобігає блювоті, усуває головний біль.



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