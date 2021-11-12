8 міфів про тренування, які заважають вам добитися бажаного результату

Фітнес давно перестав бути захопленням вузького кола осіб. А все, що стає популярним, неодмінно обростає міфами, які з'являються через невдалий досвідом, невиправдані надії та просто безглузді чутки. Про найпоширеніші з них читайте далі на Ідеї 24!

Так, у тренажерні зали навідуються тисячі людей щодня, а мережа рясніє безліччю порад та настанов, які часто забувають перевіряти спортсмени. Фітнес-блогерка Таня Федорищева виділила кілька хибних переконань про тренування, у які давно варто перестати вірити.

І ще Три прості кроки, які допоможуть вам без стресу перейти на правильне харчування

Жир не перетворюється на м'язи

Можливо, мало хто замислювався, але це різні тканини. Жировий прошарок зникає, якщо дотримуватися дефіциту калорій, а м'язи ростуть від силового навантаження та, навпаки, профіциту калорій.

Нахили з гантелями зроблять талію?

Силове навантаження робить м'яз об'ємнішим, тож так можна й перестаратися. Ви можете зробити тільки гірше візуально, створивши квадратну талію шляхом збільшення косих м'язів преса.

Якщо немає потовиділення, то й процес схуднення не запущено?

Кількість потовиділення – зовсім не показник. У всіх дуже індивідуально і залежить від зовнішніх умов. Якщо не пітнієте – це не означає, що немає результату.

Під час тренування не можна пити воду?

Обов'язково пийте воду для підтримки серцево-судинної системи та регуляції рідини.

Без кріпатури не буде результату?

Кріпатура – ​​це ознака незвичного навантаження на м'язи. Якщо після тренування нічого не болить – це означає, що навантаження звичне. Пора збільшувати вагу або змінити вправу.

Щоб прибрати жир із живота, потрібно качати прес?

Знову ж таки, жирова тканина зникає при дефіциті калорій. Тому важливо тренування підсилювати правильним харчуванням.

Якщо займатися активно спортом, то можна їсти усе?

Ви, звичайно, можете їсти все, що завгодно і тренуватися з шаленим графіком, але якість тіла буде зовсім не та. Тільки комплексна робота харчування + тренування дасть бажаний результат.

Краще тренуватися натще серце?

Так, ви можете брати як енергію жирові запаси, якщо тренуватися натще. Але якщо тренування занадто важке – це стрес для організму. Зробіть хоча б легкий перекус.

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Текст публікації Тані Федорищевої:

Міфи про тренування

Жир перетворюється на м'язи?

Це різні тканини. Жирова йде при дефіциті калорій, а м'язи ростуть від силового навантаження + профіцит калорій.

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Обмотування харчовою плівкою допомагає схуднути?

Ви втратите воду (потовиділення), побачите мінус на вагах, поп'єте води і все повернеться. Піт – це не жир.