Так, в тренажерные залы наведываются тысячи людей ежедневно, а сеть пестрит множеством советов и установок, которые часто забывают проверять спортсмены. Фитнесс-блогер Таня Федорищева выделила несколько ошибочных убеждений о тренировках, в которые давно стоит перестать верить.

И еще Три простых шага, которые помогут вам без стресса перейти на правильное питание

Жир не превращается в мышцы

Возможно, мало кто задумывался, но это разные ткани. Жировая прослойка исчезает, если соблюдать дефицит калорий, а мышцы растут от силовой нагрузки и, наоборот, профицита калорий.

Наклоны с гантелями сделают талию?

Силовая нагрузка делает мышцу более объемной, поэтому так можно и переусердствовать. Вы можете сделать только хуже визуально, создав квадратную талию путем увеличения косых мышц пресса.

Если нет потоотделения, то и процесс похудения не запущен?

Количество потоотделения – совсем не показатель. У всех это очень индивидуально и зависит от внешних условий. Если не потеете – это не значит, что нет результата.

Во время тренировки нельзя пить воду?

Обязательно пейте воду для поддержания сердечно-сосудистой системы и регуляции жидкости.

Без крепатуры не будет результата?

Крепатура – ​​это признак необычной нагрузки на мышцы. Если после тренировки ничего не болит – это значит, что нагрузка привычная. Пора увеличивать вес или изменить упражнение.

Чтобы убрать жир из живота, нужно качать пресс?

Опять же, жировая ткань исчезает при дефиците калорий. Поэтому важно тренировку усиливать правильным питанием.

Если заниматься активно спортом, можно ли есть все?

Вы, конечно, можете есть все, что угодно и тренироваться с безумным графиком, но качество тела будет совсем не то. Только комплексная работа питания+тренировки даст желаемый результат.

Лучше тренироваться натощак?

Да, вы можете брать в качестве энергии жировые запасы, если тренироваться натощак. Но если тренировка слишком тяжелая – это стресс для организма. Сделайте хотя бы лёгкий перекус.

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Текст публикации Тани Федорищевой:

Мифы о тренировках

Жир превращается в мышцы?

Это разные ткани. Жирова идет при дефиците калорий, а мышцы растут от силовой нагрузки+профицит калорий.

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