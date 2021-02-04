8 логотипів компаній, які змусять сміятись кожного

Логотип створюється для легкої впізнаваності бренду компанії серед споживачів. Він повинен бути унікальним і якісним, привертати увагу покупця.

Джерело: 24 канал

Логотипи були створені для того, щоб розрізняти товари виробників з однієї галузі. На жаль не всі компанії розуміють, як зробити це правильно.

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Ось деякі невдалі логотипи, які були створені.

1. Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року

Іран погрожував бойкотувати олімпіаду, оскільки його представники побачили слово "Сіон".



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2. Стоматологічна клініка



Фото reddit

3. Кафе "Випічка мами" в Греції



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4. А – стиль

Складається враження, що це просто 2 людини, які займаються коханням. До речі, даний ефект був створений як жарт.



Фото reddit

5. Управління державної торгівлі

Хтось помітив, який має вигляд логотип, якщо його повернути на 90 градусів.



Фото reddit

6. Інститут східних досліджень, Університет Санта-Катаріни

Передбачалося, що це храм, який стоїть на тлі Сонця.



Фото unsplash

7. Педіатрична клініка Арлінгтона



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8. Супутникове телебачення Mont-sat

Польський супутник має вигляд дуже задоволеного самим собою.



Фото unsplash

9. Танцювальні заняття джазу для дітей

Придивіться уважно, можливо, ви не відразу щось побачите.



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