8 логотипів компаній, які змусять сміятись кожного

Логотип створюється для легкої впізнаваності бренду компанії серед споживачів. Він повинен бути унікальним і якісним, привертати увагу покупця.
Джерело: 24 канал
Логотипи були створені для того, щоб розрізняти товари виробників з однієї галузі. На жаль не всі компанії розуміють, як зробити це правильно.
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Ось деякі невдалі логотипи, які були створені.
Іран погрожував бойкотувати олімпіаду, оскільки його представники побачили слово "Сіон".
Фото reddit
Фото reddit
Фото unsplash
Складається враження, що це просто 2 людини, які займаються коханням. До речі, даний ефект був створений як жарт.
Фото reddit
Хтось помітив, який має вигляд логотип, якщо його повернути на 90 градусів.
Фото reddit
Передбачалося, що це храм, який стоїть на тлі Сонця.
Фото unsplash
Фото unsplash
Польський супутник має вигляд дуже задоволеного самим собою.
Фото unsplash
Придивіться уважно, можливо, ви не відразу щось побачите.
Фото reddit