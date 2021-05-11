8 простих дій – і у вашому автомобілі завжди будуть чистота й порядок

Як приємно сісти до чистої, охайної машини, не продираючись крізь завали всілякого мотлоху! Але ж для того, щоб салон автівки не скидався на старий гараж, зовсім не потрібно багато часу та неймовірних зусиль...

Сьогодні ми поділимося кількома корисними лайфхаками, завдяки яким у салоні вашого автомобіля буде завжди комфортно й вам, і вашим пасажирам.

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1. Для того, щоб їжа не забруднила сидіння, використовуйте контейнери з ванни як підставку

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2. Для того, щоб підтримувати порядок у багажнику, використовуйте спеціальну полицю

Фото lifehacker

3. Бруд у малодоступних місцях можна почистити за допомогою зубної щітки

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4. Для того, щоб надати фарам блиску, натріть їх зубною пастою

Фото polus-avto

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5. Усі дитячі речі помістіть у практичний органайзер

Фото lifehacker

6. Завдяки формочкам для капкейок, розташованих у підсклянниках ви зможете з легкістю дістати усі дрібні речі

Фото lifehacker

7. Шерсть тварин можна почистити за допомогою гумової щітки та води

Фото lifehacker

8. Перед тим, як пилососити сидіння, посипте їх содою. Це допоможе позбутися неприємних запахів.

Фото lifehacker