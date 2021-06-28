8 кулінарних секретів, що стануть у пригоді кожному

Поїсти смачно любимо напевно ми всі. А от готувати – не дуже. Але переглянувши глянцеві журнали процес приготування виглядає ошатним і простим заходом. В реальності ж, приготування їжі може стати справжнім пеклом і вимотати нерви.

Тому для тих хто вирішив підкорити кухню ми підібрали корисні поради. Впевнені, про деякі лайфхаки ви напевно не знали й вони вам точно стануть у пригоді.

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Натерти м'який сир можна легко

Якщо потрібно натерти м'який сир, спочатку його підморозьте. Пів години в морозилці – і проблема прилипання до терки сиру буде вирішена. М'який сир стане твердим і його легко можна потерти.



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Спекти кекси без формочок

Хочеться кексів, а формочок немає? Вихід є. Використовуйте пергаментний папір. Кекси, приготовані таким способом, вирізняються індивідуальним "дизайном".



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Видалити насіння без проблем

Ложка для морозива, а така є майже у всіх, швидко видалить насіння з кабачка, баклажана або огірка.



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Приготувати м'яке м'ясо

Не соліть коли попало. Сіль стане причиною передчасного виділення соку. Посоліть в кінці. В ідеалі – прямо в тарілці.



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Якщо закінчився майонез

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Якщо майонез закінчився – не панікуйте. Якщо є сметана, додайте в неї жовток яйця і гірчицю. Такий майонез точно буде не гірше купленого.



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Зварити смачну молочну кашу

А ви знали, що рис, перловка, овес та інші – дуже довго розбухають в молоці. Маючи намір зварити молочну кашу, доведіть крупи до напівготовності у воді та лише потім додайте молоко.



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Надати страві пікантності

У цьому вам допоможе часник. Але додавати часник в страву зовсім не обов'язково. Просто протріть тарілку розрізаним зубчиком часнику перед тим, як маєте покласти на неї страву.



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Розрізати яйце без крихт

Проблема розсипання жовтка при різанні яйця легко вирішується, якщо змочити ніж у холодній воді. Тепер часточки та кубики будуть акуратними.



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