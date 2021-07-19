8 корисних лайфхаків з мікрохвильовкою, про які ви не знали

Мікрохвильова піч є майже в кожному будинку. Ця невтомна помічниця моментально розморожує, розігріває і навіть готує щось смачненьке. Але застосовувати мікрохвильовку можна не тільки для приготування страв, але і для оригінальних побутових лайфхаків, які суттєво полегшують життя.

Отож, ми розкриємо вам секрети використання мікрохвильовки. Гайда на кухню та до справи.

Читайте також Некисле літо із Soplica: рецепти освіжаючих коктейлів і розіграш призів від українських блогерів

Черствий хліб можна їсти

Черствий хліб – цілком їстівний і навіть корисний, але не дуже смачний. Якщо змочити паперовий рушник водою, загорнути у нього хліб та прогріти у мікрохвильовці протягом 20 секунд, хліб стане м'якшим. Не переборщіть з вологою і часом прогрівання, і результат вас приємно здивує.



Фото eating

Нарізати цибулю без сліз

Розігрівши цибулину у мікрохвильовці протягом 30 секунд перед нарізанням, ви зруйнуєте сірчаний газ у її складі та попередите появу сліз.



Фото reddit

Легко очистити часник

Для швидкого чищення часнику треба покласти головку в мікрохвильову піч і включити її на 15 секунд при максимальній потужності. Лушпиння відійде від зубків і зніметься легким рухом.



Фото eating

Картопля фрі своїми руками

Наріжте картоплю брусочками та просушіть їх на паперових рушниках 3 – 5 хвилин. Перекладіть картоплю в тарілку, полийте рясно олією, посипте спеціями та поставте у НВЧ піч до готовності (10 – 15 хвилин). Їжте, поки хрустка…



Фото eating

Легко відмити мікрохвильовку

Просто поставте в мікрохвильовку миску з водою і лимонним соком (на склянку води – половинка лимона). Увімкніть максимальну температуру і виставте таймер на 5 – 10 хвилин. Після цього будь-який бруд знімається губкою без зусиль.



Фото reddit

Почистити овочі

Щоб легко зняти шкірку з помідорів, слив або інших плодів, на них потрібно зробити надрізи навхрест і поставити в мікрохвильовку на 30 секунд.



Фото reddit

Посмажити горіхи

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Додаємо до горіхів одну або дві краплини оливкової олії та прогріваємо їх у мікрохвильовці протягом 1 хвилини. Результат – ідеальне доповнення до салатів та соусів або повноцінна закуска.



Фото eating

Створення пінки для кави

Для пишної пінки, як в "Старбаксі", кавоварка тепер не буде потрібна. Її замінить мікрохвильова піч. Досить влити в скляну місткість з кришкою невелику кількість молока, гарненько струснути й поставити посуд на пів хвилини в мікрохвильовку. Піну потім потрібно просто перекласти ложечкою на каву.



Фото eating