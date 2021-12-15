Пропонуємо 8 лайфхаків батькам, як заохотити дитину читати, коли вона зовсім не хоче починати.

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8 хитрощів для заохочення

Створіть спеціальний простір для читання

Зробіть його комфортним за допомогою подушок, хорошого освітлення. Переконайтеся, що це – тихе місце, де можна розслабитися та зосередитися на своїй книзі.



Створіть зручне місце / Фото Unsplash

Читайте смішні речі

Усі люблять сміятися, тому знайдіть смішні книжки та заохочуйте ними.

Читайте що завгодно

Заохочуйте своїх дітей читати меню їжі, дорожні знаки, інструкції. Речі для читання є всюди, і діти почнуть бачити, наскільки корисно вміти читати у різних життєвих обставинах.

Поговоріть зі своїми дітьми про прочитане

Запитайте дітей про книгу, яку вони читають. Хто їхній улюблений персонаж і чому? Чи нагадують їм персонажі чи ситуації когось із знайомих? Покажіть, що ви зацікавлені в прочитаному, адже це мотивує їх продовжувати читати.

Слідкуйте за їхніми інтересами

Якщо ваша дитина любить футбол, то їй сподобається книга про футбол. Обожнює тварини? Нехай прочитає цікаві факти про них. Любить готувати? Заохочуйте її читати рецепти. Дітям буде цікаво читати на тему, яка їх вже цікавить і до якої вони проявляють інтерес.

Читайте регулярно

Розпочніть читати дитині перед сном, якщо ви цього не робите. Читання дітям вголос не тільки розслабляє дітей перед сном, але також допомагає мозку засвоїти мову.

Адже малюк буде слухати складніші речення і словосполучення ніж ті, що чує в житті. Так він запам'ятає зв'язок між словами та звуками.

Читайте для задоволення

Не запитуйте дитину про граматику чи значення слів. Нехай вони насолоджуються цим заради самих себе. Ви можете допомогти, зробивши відповідний матеріал для читання легко доступним для них.

Урізноманітнюйте

Різноманітність матеріалу також важлива, коли мовиться про читання. Є книги жартів, книжки з картинками, комікси, книги з історії, наукові книги, навіть аудіокниги.

Якщо дітям важко читати про історію, дайте їм легшу книгу. Тоді поступово пропонуйте складніший матеріал.