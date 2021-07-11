8 головних правил сучасного етикету, які мусить знати кожен

Ніколи не пізно зайнятися самовихованням, адже сучасний етикет істотно змінився. Незмінним залишається одне – до членів суспільства, як і раніше висуваються вимоги, а їх знання допомагає бути культурною людиною.

Тому ми вам пропонуємо згадати або, хто не знав, – запам'ятати 8 простих правил поведінки. Отож, поїхали...

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Хто перший вітається

Першими вітаються чоловіки, вітаючи жінок. Якщо зустрічаються два покоління, тобто молодші та старші, вітаються першими ті, хто молодший. Також завжди вітається першим той, хто входить в приміщення, попри свій вік, стать і стан.



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Справа чи зліва

На вулиці чоловік повинен йти зліва від жінки.



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Попереду чи позаду

Піднімаючись чи спускаючись по сходах чоловік повинен бути готовий прийти на допомогу жінці, яка може, наприклад, оступитися. А значить під час спуску по сходах чоловік йде на пару сходинок попереду. При підйомі – ззаду, відстаючи на пару сходинок.



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Де приводити себе до ладу

Фарбувати губи, розчісувати волосся можна тільки в туалетній кімнаті. Біля громадського дзеркала, наприклад, біля вбиральні, допускається озирнутися і трохи поправити зачіску.



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Мова столового приладдя

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Якщо вам потрібно відлучитися, але потім хочете продовжити, складіть ніж і виделку на тарілці у вигляді букви Л, позначивши таким чином паузу. Якщо з їжею закінчили – покладіть столові прилади паралельно один одному.



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Технології в сторону

Не варто свій телефон ставити на стіл. Адже цим ви підкреслюєте, як багато він для вас значить, а те що навколо вам не дуже цікаво. Якщо ви дійсно чекаєте на важливий дзвінок і боїтеся його пропустити, покладіть смартфон поруч з собою екраном вниз.



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Дозвіл на соціальні мережі

У соціальних мережах теж існує свій етикет. Тому варто запитувати дозвіл на публікацію фото іншої людини, навіть якщо ця інша людина ваш найкращий друг.



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Розмова телефоном

Відповідати слід після двох-трьох гудків, надаючи всім можливість налаштуватися на розмову. Якщо дзвоните ви, після п'ятого-шостого гудка покладіть трубку. Якщо розмова телефоном перервався, передзвонювати повинен ініціатор дзвінка.



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