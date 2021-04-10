Домогтися успіху просто так неможливо. Сприймайте це як закон, як аксіому і як заклик до дії. Вам може пощастити кілька разів, але ліміт везінь обмежений. Утримати в руках "птаха щастя", якщо про нього "не дбати", буде складно. Потрібна планомірна і вдумлива робота над собою, яка починається з формування хороших звичок.

Тому ми вирішили розповісти вам про звички, які змінять ваше життя на краще. Адже бути багатим – це не так просто, як здається.

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Позитивно мисліть

Намагайтеся дивитися на світ оптимістично і менше реагувати на дрібні неприємності та критику на свою адресу. Навчіться жити тут і зараз, радіючи кожному моменту свого життя.



Не зациклюйтеся на дрібницях, мисліть позитивно / Фото pixabay

Будьте відповідальними за все, що відбувається

Ви будуєте свою унікальну долю і ніхто інший. Не варто звинувачувати у власних бідах та невдачах навколишніх. Багаті люди постійно аналізують свої вчинки й дії, а також намагаються довести будь-яку справу до кінця, незважаючи ні на що.

Ставте цілі для себе

Запишіть на аркуші паперу, яким ви бачите своє життя через 5 – 10 років. Уявіть будинок в якому ви живете, скільки грошей на вашому рахунку, як ви себе відчуваєте, чим захоплюєтеся. Запам'ятайте, думка – матеріальна і має властивість здійснюватися.



Мрійте з обережністю, адже мрії здійснюються / Фото pixabay

Будьте щедрими

Допомагайте тим людям, хто дійсно потребує вашої допомоги. Оточіть рідних і близьких своєю теплотою і турботою. Хороші вчинки змінять ваше життя та наповнить його радістю та достатком.

Дійте зараз

Намагайтеся ніколи нічого не відкладати. Плануйте свій робочий день заздалегідь. Прокинувшись рано вранці, ви повинні чітко знати що вам належить сьогодні зробити і які завдання виконати.



Дійте, якщо не зараз, то коли / Фото unsplash

Самовдосконалюйтесь

Читайте різні книги та журнали, які будуть корисні для вашого інтелекту, відвідуйте семінари та тренінги. Слухайте поради та уважно аналізуйте як люди досягнули того, до чого ви ще тільки прагнете.

Інвестиція у своє майбутнє

Якщо ви мало розбираєтеся в інвестуванні, то для початку почніть хоча б відкладати 10 – 15% свого щомісячного доходу в банк. Через декілька років ця сума помітно виросте і ви зможете, наприклад купити за неї невелику нерухомість, яка надалі стане для вас джерелом пасивного доходу.



Про майбутнє варто думати заздалегідь / Фото pixabay