7 винаходів, які доводять, що майбутнє уже настало

Декілька років тому ми навіть уявити не могли наявність певних речей. Так, ми могли мріяти про створення особливих роботів, про політ на Марс, про створення особливих ліків. Але ми не вірили у винайдення штучної шкіри, виготовлення пігулок на 3D-принтері, а також у створення надцікавих побутових предметів, які спрощують наше життя.

Деякі речі були винайдені зовсім недавно, але навіть за малий проміжок часу стали надзвичайно популярними в усьому світі.

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Штучна шкіра

У Японії створили штучну шкіру. Вона має вигляд тонкої плівки, яка створена з полімерів та мікроволокон. Основне призначення такого винаходу – забезпечити захист обличчя людей, у яких чутлива шкіра та які страждають від алергій. Розробники називають свій винахід біометричною вуаллю і впевнені, що це допоможе покращити життя багатьом людям.

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Вітаміни на 3D-принтері

Британська компанія "Nourished" запропонувала своїм клієнтам виготовлення особливих вітамінів на 3D-принтері. Замовник сам може обирати компоненти, які варто використати для створення того чи іншого продукту. Для прикладу, вітаміни для вегетаріанців мають за основу фруктовий гель та не містять у своєму складі цукру.

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"Розумна" валіза

"Розумна" валіза керується за допомогою браслета, який варто носити власнику на руці. Рухається річ по праву руку власника. Важливо те, що вона може аналізувати власну вагу та стати у пригоді коли розрядився телефон.

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Смітник для водойм

Ендрю Тертон і Піт Чеглінскі створили винахід для водойм, який "втягує" в себе воду із дрібним сміттям. Пристрій ретельно відфільтровує воду і "повертає" її назад у водойму, а залишки сміття залишаються у так званому "мішку".

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Пігулки від сонця

У Японії створюють пігулки, які захищають людей від сонячного випромінювання зсередини. Завдяки їм шкіра менше піддається засмазі, а також виробляє колаген та загалом менше піддається шкідливому впливу сонячного випромінювання.

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Соковижималка для апельсинів, яка створює стаканчики з цедри

"Feel the Peel" – це винахід, який з апельсинів робить сік, а із цедри стаканчики для соку. Апарат одночасно вміщає орієнтовно 1500 апельсинів і має прозорі стінки. Тому будь-хто може спостерігати за процесом створення соку та посуду для нього.

Спостерігайте за цим неймовірним процесом:

Човен з поліпропілену

Цей винахід має назву "MyCanoe". Він складається та збирається всього за 10 хвилин. Завдяки унікальності матеріалу човен легкий, але міцний. Загальна вага човна 24 кілограми.

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