7 речей, яких потрібно позбутися, щоб збудувати власну кар'єру

Рухаючись кар'єрними сходинками, ми натрапляємо на бар'єри, які перешкоджають нашому професійному розвитку. Треба навчитися позбуватися певних речей в обмін на досягнення цілей.

Коли ви видалите те, що захаращує вашу кар'єру, ви розчистите шлях для професійного прогресу. Так вважає Емі Блашка з Каліфорнії, яка допомагає підприємцям створювати власну контент-стратегію у соцмережах, збільшуючи охоплення та вплив.

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Вона назвала 7 речей, яких потрібно позбутися, щоб просунутись у своїй кар'єрі.

Багатофункціональність

Багатофункціональність є незрозумілою для потенційних клієнтів, партнерів та роботодавців. До того ж ви не можете максимально ефективно використовувати свої таланти, зосереджуючись на різних роботах, які іноді навіть не пов'язані між собою.

Коли ви зрозумієте це, все стане простішим. Люди знатимуть, що ви пропонуєте і чим ви можете їм допомогти.



Багатофукціональність / Фото frankrg

Потреба завжди говорити "так"

Прагнучи бути приємним і поступливим, ви, можливо, ненавмисно потрапили в пастку "країни так". Погоджуватися на те, чого б вам не хотілося і що для вас є непотрібним, – велика помилка, адже ви гаєте свій дорогоцінний час.

Все зводиться до спрощення, встановлення пріоритетів та зосередження уваги на тому, що має найбільше значення. Якщо ви хочете розвивати свою кар'єру, вам потрібно навчитися відмовляти зараз, щоб потім можна було сказати "так".

Застарілі очікування

Ви все ще тримаєтеся планів, які створили для себе 10 років тому? А може, ви очікуєте того, хто поведе вас за собою, – вчителя, батька чи старого начальника?

Ніколи не пізно стати тим, ким ви завжди мали бути. Переоцініть і зрозумійте, чого ви хочете, відкиньте будь-які застарілі уявлення, а потім прокладіть свій власний шлях.



Застарілі очікування / Фото unsplash

Нерелевантний досвід

Ви не робите собі ніякої послуги, накопичуючи досвід, який не має нічого спільного з тим, як ви хочете, щоб інші сприймали вас. Розповідаючи про свій робочий досвід, нещадно видаляйте зі свого резюме інформацію, яка не відповідає вашим цілям.

Порівняння і заздрість

Заздрощі, які ви приховуєте від своїх успішних однолітків, можуть змусити вас почуватись погано. Ви налаштовуєтеся на розчарування, коли намагаєтесь порівняти свій шлях з чужим, особливо коли ця людина випереджає вас на десятки років у своїй кар'єрі.

Скоригуйте свою точку зору і позбудьтеся заздрощів, переформулювавши їх у можливість навчання. Вивчіть поведінку та дії своїх колег чи друзів, щоб дізнатися, що спрацювало, а що ні. Це потрібно не для того, щоб повторити їхній шлях, а щоб знайти власний.

Негативні думки

Історії, які крутяться в наших головах, можуть зіграти важливу роль у нашому професійному зростанні. Коли ви наповнюєте голову негативними думками такими, як "я недостатньо хороший" чи "я не готовий до цього", ви заважаєте собі вчитися, рости та розправляти крила.

Натомість проявляйте трохи співчуття до себе і будьте собі другом. Слова мають силу, особливо ті, які ви говорите, або не говорите собі. Замінивши сумніви самоствердними думками, ви відмовитесь від обмежувальних переконань і приймете мислення, орієнтоване на зростання.

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Страх

Страх – це бар'єр номер один на шляху до вашого успіху. Ця потужна емоція може маскуватися під захисне спорядження, яке нібито утримує нас від того, що може завдати шкоди. Але іноді справжня шкода виникає через бездіяльність, яку провокує страх.

Поки ви не візьмете на себе відповідальність за своє зростання, все залишатиметься незмінним. Щоб досягти прогресу, вам потрібно набратися мужності й відпустити те, чого ви боїтеся. Лише тоді ви будете здатними будувати власну кар'єру.



Страх / Фото unsplash