Двигаясь по карьерной лестнице, мы наталкиваемся на барьеры, которые препятствуют нашему профессиональному развитию. Надо научиться избавляться от определенных вещей в обмен на достижение целей.

Когда вы удалите то, что загромождает вашу карьеру, вы расчистите путь для профессионального прогресса. Так считает Эми Блашка из Калифорнии, которая помогает предпринимателям создавать собственную контент-стратегию в соцсетях, увеличивая охват и влияние.

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Она назвала 7 вещей, от которых нужно избавиться, чтобы продвинуться в своей карьере.

Многофункциональность

Многофункциональность непонятна для потенциальных клиентов, партнеров и работодателей. К тому же вы не можете максимально эффективно использовать свои таланты, сосредотачиваясь на различных работах, иногда даже не связанных между собой.

Когда вы поймете это, все станет проще. Люди будут знать, что вы предлагаете и чем вы можете им помочь.



Многофункциональность / Фото frankrg

Потребность всегда говорить "да"

Стремясь быть приятным и покладистым, вы, возможно, нечаянно попали в ловушку "страны да". Соглашаться на то, чего бы вам не хотелось и что для вас не является нужным, – большая ошибка, ведь вы теряете свое драгоценное время.

Все сводится к упрощению, установлению приоритетов и сосредоточению внимания на том, что имеет наибольшее значение. Если вы хотите развивать свою карьеру, вам нужно научиться отказывать сейчас, чтобы потом можно было сказать "да".

Устаревшие ожидания

Вы все еще придерживаетесь планов, которые создали для себя 10 лет назад? А может, вы ждете того, кто поведет вас за собой, – учителя, отца или старого начальника?

Никогда не поздно стать тем, кем вы всегда должны были быть. Переоцените и поймите, чего вы хотите, откиньте любые устаревшие представления, а затем проложите свой собственный путь.



Устаревшие ожидания / Фото unsplash

Нерелевантный опыт

Вы не делаете себе никакой услуги, накапливая опыт, который не имеет ничего общего с тем, как вы хотите, чтобы другие воспринимали вас. Рассказывая о своем рабочем опыте, беспощадно удаляйте из своего резюме информацию, не соответствующую вашим целям.

Сравнение и зависть

Зависть, которую вы скрываете от своих успешных сверстников, может заставить вас чувствовать себя плохо. Вы настраиваетесь на разочарование, когда пытаетесь сравнить свой путь с чужим, особенно когда этот человек опережает вас на десятки лет в своей карьере.

Скорректируйте свою точку зрения и избавьтесь зависти, переформулировав их в возможность обучения. Изучите поведение и действия своих коллег или друзей, чтобы узнать, что сработало, а что нет. Это нужно не для того, чтобы повторить их путь, а чтобы найти собственный.

Негативные мысли

Истории, которые крутятся в наших головах, могут сыграть важную роль в нашем профессиональном росте. Когда вы наполняете голову негативными мыслями такими, как "я недостаточно хорош" или "не готов к этому", вы мешаете себе учиться, расти и расправлять крылья.

Вместе с тем проявляйте немного сочувствия к себе и будьте себе другом. Слова имеют силу, особенно те, которые вы говорите, либо не говорите себе. Заменив сомнения утвердительными мыслями, вы откажетесь от ограничительных убеждений и примете мышление, ориентированное на рост.

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Страх

Страх – это барьер номер один на пути к вашему успеху. Эта мощная эмоция может маскироваться под защитное снаряжение, которое якобы удерживает нас от того, что может нанести вред. Но иногда настоящий вред возникает из-за бездействия, которое провоцирует страх.

Пока вы не возьмете на себя ответственность за свой рост, все будет оставаться неизменным. Чтобы достичь прогресса, вам нужно набраться мужества и отпустить то, чего вы боитесь. Только тогда вы будете способны строить собственную карьеру.



Страх / Фото unsplash