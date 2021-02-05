7 причин, чому варто стати на лижі

Багато людей люблять кататися на лижах. Вони з нетерпінням чекають сезону, щоб поїхати в улюблене гірське місто чи село і весело та активно провести час. Але є й такі, хто категорично проти такого відпочинку.

Джерело: 24 канал

Ми вирішили розповісти, чому для декого кататися на лижах – це велике задоволення, а для інших – випробування.

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Відпочинок на гірськолижному курорті у всіх проходить інакше. Хтось любить кататися увесь день з невеликою перервою на обід, хтось хоче зробити всього декілька спусків, а дехто лише вчиться з інструктором.

Фото fliggy

Якщо у цих людей запитати, чому вони люблять кататися на лижах, то вони точно дадуть вам одну із наступних відповідей:

1. Відпочинок в горах – це можливість повністю "відключитися" від робочих та особистих проблем. Мало хто зможе набридати навіть у телефонному режимі тоді, коли ви спускаєтеся з однієї з найскладніших гірок.

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2. Катання на лижах – це відпочинок, який потребує великої затрати сил. Тому це своєрідний спосіб позайматися хоча б якоюсь фізичною активністю.

Фото bukovytsia

3. У всіх гірськолижних містах чи селах свіже повітря. Багатьох людей це приваблює, заряджає і навіть надихає.

4. Одна з головних причин любові до зимового спорту – викид адреналіну. Таку насолоду отримують не лише ті, хто катається на чорних трасах. Для кожного все індивідуально. Але сам факт отримання "дози" адреналіну манить багатьох.

Особисто для мене на лижах є все. Раніше я любив їздити на автомобілі, але катання на лижах - це щось більше. Це знімає напруження і ставить вас на крок ближче до стихії. Це повний фізичний прояв свободи, - зазначає американський актор та режисер Роберт Редфорд.

5. Також є люди, які люблять насолоджуватися краєвидами, силою та міццю гір. Ця велична краса заворожує, надихає і заряджає позитивною енергію на наступні декілька місяців.

6. Ті, хто регулярно виконують фізичні навантаження можуть сприймати катання на лижах як додатковий спосіб урізноманітнити фізичні навантаження.

7. Поїздка на гірськолижний курорт – це можливість зблизитися з рідними чи друзями. Тому, під час відпочинку можна гарно та весело провести час з найближчими.

Фото bukovytsia