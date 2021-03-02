7 найвідоміших бізнесменів, які прокидаються ні світ ні зоря

Звичку рано вставати вважають ознакою успішних людей. Адже ми не раз чули: бажаєш досягти успіху – прокидайся раніше. Тоді ти все встигнеш та досягнеш успіху.

Тому ми вас познайомимо з відомими особистостями, які встають ні світ ні зоря. Ці люди досягли успіху у житті та, як самі стверджують, не в останню чергу через ранній підйом.

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1. Тім Кук

Тім Кук є генеральним директором другої за вартістю, після Google, компанії Apple. Він прокидається щоранку за п'ятнадцять четверта!!! Перша справа, яку робить Тім після пробудження, одягає на руку годинник Apple та читає електронну пошту. Але вже рівно о 5 ранку Тім Кук одягає спортивну форму, кросівки та робить пробіжку, після чого ще займається у своєму особистому тренажерному залі.



Починається робочий день у Тім Кука вже о пів на сьому ранку. Для того, щоб дотримуватися такого екстремального графіка, Тім Кук намагається лягти спати вже о 20:45.





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2. Робін Шарма

Робін Шарма – відомий канадський письменник, автор світового бестселера "Чернець". Свої перші дві книги, в тому числі й "Чернець, який продав свій Феррарі", спочатку видав на власні гроші та сам же їх розповсюджував.



Робін прокидається о 5 ранку. У нього є формула 20/20/20, яка допомагає ефективно почати день і задати відповідний настрій усього дня. Перші 20 хвилин Робіна присвячені активним фізичним вправам. Наступні 20 хвилин він виділяє для перегляду своїх цілей на рік, квартал, а також для того, щоб спланувати свій день виходячи зі своїх цілей.





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3. Говард Шульц

Говард Шульц є генеральним директором мережі кав'ярень у всьому світі – Starbucks. Говард також є автором чудової книги "Влийте в неї своє серце: Як чашка за чашкою будувався Starbucks", в якій він розповідає про створення, становлення та функціонування бізнесу Starbucks.



Говард Шульц щоранку встає о 4:30, щоб погуляти з його трьома собаками та здійснити ранкову пробіжку. Близько 5:45 Говард робить собі та своїй дружині чашечку кави. Говард також встигає приготувати ранковий сніданок.

Відразу після цих ранкових занять Говард Шульц відвідує офіс своєї компанії.





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4. Бенджамін Франклін

Бенджамін Франклін – відомий американський політик, дипломат, громадський діяч, автор, вчений, винахідник.



Бенджамін Франклін наводить свій список справ з 5 до 8 годин ранку: приводить себе у порядок, молиться, снідає, навчається.



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5. Річард Брендсон

Ричард Брендсон – засновник корпорації Virgin Group.

Ранок починається близько 5 години. Він плаває навколо свого острова, бігає, займається серфінгом, снідає.



Лягає спати Брендсон близько 11 години вечора. Шість годин сну йому вистачає, щоб набратися сил і почати знову – але вже трошки по-іншому – новий день.





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6. Ден Лі

Ден Лі – засновник стартапу Next Desk. Його компанія продає столи для роботи стоячи.

Ранок для Дена починається о 3:30. Хоча, як він сам визнає, такий ранній підйом не для всіх. Насамперед після підйому Ден Лі випиває 2 літри води. Потім дві чашечки кави та смузі.



Наступні пів години присвячені прогулянці з його собаками. О 4:15 у Дена починається година читання, а о 5:15 слідує година фізичних вправ у своєму тренажерному залі. Потім душ, поголитися і дорога в офіс. О 7:15 Ден Лі вже на своєму робочому місці.





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7. Артем Нестеренко

Артем Нестеренко – бізнесмен з Києва, мільйонер, засновник ряду бізнесів, серед яких компанії MBM (маркетинг) і Pride Internatinal.



Прокидається бізнесмен о 5 ранку.



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