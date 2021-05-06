6 найбільших страхів, які заважають вам відкрити свою справу

Багато хто з нас має всі можливості, щоб започаткувати хай і невеличкий, проте свій власний бізнес. Але часто буквально за крок до старту нас неначе щось зупиняє – і ми даємо задній хід. Що ж змушує нас відмовлятися від цілком реальних планів?

Розберімо 6 основних перешкод, які ми самі вибудовуємо на своєму шляху до підприємницького успіху.

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1. Бізнес забиратиме увесь мій час

Розпочавши власну справу, будьте готові працювати багато й наполегливо. Але це зовсім не означає, що вам доведеться гарувати 24 години на добу. Ви самостійно вирішуватимете, коли й скільки відпочивати.

Ви самі розпоряджаєтеся своїм часом / Фото Vecteezy

2. Це надто велика відповідальність

Найбільша відповідальність кожного з нас – за своє життя. Відмовившись відкрити власну справу, ви не спробуєте щось нове; можливо, щось цікаве і, цілком імовірно, прибутковіше, ніж теперішня ваша робота.

3. Я не зможу жити так, як раніше

Відкриваючи власний бізнес, ви не будете жити, як раніше. Це правда. Але ваше життя може стати кращим – цікавішим та веселішим. Не проґавте шанс!

Завдяки власній справі ваше життя може стати значно кращим / Фото Orbitz

4. Мене може спіткати невдача

Поразок не уникнути нікому, але віра в себе – неодмінна умова успіху. Полюбіть те, чим займатиметесь, не бійтеся ризикувати, упевнено прямуйте до мети – і у вас точно все вийде!

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5. Я втрачу всі свої гроші

Ніхто не застрахований від фінансових втрат. Але якщо ви так уже боїтеся залишитися без грошей – розпочніть справу з малих інвестицій. Отриманий прибуток вкладайте в розвиток – і таким чином вийдете на новий рівень ведення бізнесу.

6. Я помилюся й усе зіпсую

Усі помиляються, і кожен має на це право. Навіть якщо ви припуститеся помилки – її можна буде виправити. У крайньому разі розпочнете все спочатку. Пам'ятайте: помилки – фундамент майбутніх перемог!

Будь-яку помилку можна виправити / Фото Cossa