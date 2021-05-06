Разберем 6 основных препятствий, которые мы сами выстраиваем на своем пути к предпринимательскому успеху.

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1. Бизнес будет занимать все мое время

Начав собственное дело, будьте готовы работать много и упорно. Но это вовсе не означает, что вам придется вкалывать 24 часа в сутки. Вы сами будете решать, когда и сколько отдыхать.

Вы сами распоряжаетесь своим временем / Фото Vecteezy

2. Это слишком большая ответственность

Самая большая ответственность каждого из нас – за свою жизнь. Отказавшись открыть собственное дело, вы не попробуете что-то новое; возможно, что-то интересное и, вполне вероятно, более прибыльное, чем ваша нынешняя работа.

3. Я не смогу жить так, как раньше

Открывая собственный бизнес, вы не будете жить, как раньше. Это правда. Но что, если ваша жизнь станет лучше – интереснее и веселее? Не упустите шанс!

Благодаря своему делу ваша жизнь может быть значительно лучше / Фото Orbitz

4. Меня может постичь неудача

Поражений не избежать никому, но вера в себя – непременное условие успеха. Полюбите то, чем будете заниматься, не бойтесь рисковать, уверенно следуйте к цели – и у вас точно все получится!

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5. Я потеряю все свои деньги

Никто не застрахован от финансовых потерь. Но если вы так уж боитесь остаться без денег – начните дело с малых вложений. Полученную прибыль вкладывайте в развитие – и таким образом выйдете на новый уровень ведения бизнеса.

6. Я ошибусь и все испорчу

Все ошибаются, каждый имеет на это право. Даже если вы допустите ошибку – ее можно будет исправить. В крайнем случае начнете все сначала. Помните: ошибки – основа будущих побед!

Любую ошибку можно исправить / Фото Cossa