6 популярних міфів про мотоциклістів, в які не варто вірити

Від самої своєї появи мотоцикли викликали в обивателів чималу насторогу. Та й сьогодні навколо цих красенів-ревунів існує безліч упереджень, більшість із яких – зовсім безпідставні.

Тож час уже розвіяти найпоширеніші міфи про мотоцикли! Отож, поїхали.

Читайте також 9 переконливих причин, чому люди обирають мотоцикли

Від мотоциклістів краще триматись якнайдалі

Сучасний мотолюбитель дуже далекий від класичного уявлення про нього як про бородатого здорованя.

Сьогодні на мотоцикли масово пересіли звичайні люди – вчителі та бухгалтери, адміністратори та студенти. Тож байкери нині не є загрозою для перехожих – залізний кінь їм набагато цікавіший, аніж ви.





Фото motorcycist

Мотоциклісти – безтурботні люди

Більшість мотоциклістів – серйозний контингент, якому просто до вподоби життя на двох колесах. Це не заважає їм бути офісними працівниками, журналістами, механіками, учителями або навіть керівниками великих компаній, тобто людьми, які вміють глибоко мислити, будувати плани й нести відповідальність не лише за себе, а й за багатьох інших.



Фото pinterest

Мотоцикли – для егоїстів

Існує стереотип, що мотоцикліст – це самотній рейнджер, вовк-одинак. Тим часом байкери часто їздять групами, колонами. Проте рідко хто ганяє на мотоциклах усією родиною – от і сиплються на мотоциклістів звинувачення в егоїзмі.



Фото freepik

Мотоцикл – це юнацька хвороба

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Подейкують, що мотоцикли – транспорт для молодих. Так, молодь справді частіше ганяє на байках. Але з народженням дитини більшість молодих батьків відмовляється від мотоцикла, насамперед мами.



Фото freepik

Що мотоекіпірування більше, то краще

Мотоекіпірування захищає від серйозних травм при падінні й навіть здатне врятувати життя. Однак думка, що його має бути якнайбільше – хибна. Громіздкі моточеревики, багатошарові рукавиці та багато інших страхувальних елементів можуть зіграти лише в мінус, заважаючи керувати мотоциклом і погіршуючи його маневровість.





Фото motorcycist

Мотоцикли небезпечніші за автомобілі

Дивлячись, як пролітає вулицею байк, перехожі скрушно й осудливо хитають головою. Насправді ж, при чіткому дотриманні правил дорожнього руху та достатньому досвіді водіння ризик спричинити аварію на мотоциклі анітрохи не більший, аніж за кермом чотириколісного легковика.



Фотo pinterest