5 творчих рішень, що допомогли ресторанам пристосуватися до карантину

Як вижити під час карантину та вберегти власний бізнес? – чи не найпоширеніше питання, яке доводиться чути від власників ресторанів чи кафе. Адже, як ніхто інший вони одними з перших відчули удар карантинних обмежень. Проте сміливі й креативні ідеї допомогли багатьом з них не тільки втриматись на плаву, але й завоювати увагу публіки.

Тому ми вас познайомимо з ідеями від закладів, які вижили під час карантину і не втратили своїх клієнтів.

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У своїй "кабінці"

Власники ресторанів у Амстердамі придумали спосіб, як захистити своїх відвідувачів. Літні тераси одного з закладів, де вирощувалися овочі й квіти для того ж таки ресторану, перетворили на прозорі "кабінки" зі столиками на двох. Так гості можуть насолоджуватись стравами та видом з тераси безпечно і затишно.

Також львівська ресторація "Дуже висока кухня" встановила купольні прозорі оранжереї навколо столиків на даху будівлі на площі Ринок.





Фото restoran

Онлайн-ресторан

Креативні рішення ресторанний бізнес почав придумувати ще під час найжорсткіших карантинних обмежень. Українська мережа закладів "Черноморка", щоб працівники кухні та офіціанти не залишилися без роботи запустили унікальний онлайн-ресторан. Офіціанти приймали замовлення й допомагати гостям з вибором за допомогою відеозв'язку. А готові страви можна було забрати самотужки чи оформити доставку додому.





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Естетика ресторану та зручність

Ресторан Narisawa в Токіо один із перших опинився в серці пандемії. А їхня "фішка" була у вишуканій подачі страв. Тому пандемія підштовхнула керівництво створити спеціальні сети для доставки, які поєднали фірмову естетику ресторану і зручність для транспортування. Вони розробили спеціальні "напівфабрикати" для готування і подачі ресторанних страв вдома. А ще запропонували купувати овочі у фермерів, з якими працює сам ресторан.





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Дистанція перш за все

Тримати дистанцію у закладах харчування, це перший і ключовий захід безпеки в ці дні. Тому одна із кав'ярень німецького містечка Шверин знайшла вихід: відвідувачам літньої тераси почали видавати солом'яні капелюхи з прикріпленими до них поролоновими палицями для басейнів. Такі імпровізовані головні убори не дають наближатись один до одного більш ніж на дозволені 1,5 м.

А от Burger King, теж у Німеччині, свої фірмові картонні корони добряче збільшили у діаметрі, таким чином відвідувачі могли тримати безпечну дистанцію один від одного.

А ще деякі ресторани навчилися охороняти особистий простір за допомогою м'яких іграшок або картонних "відвідувачів", які займають порожні стільці за столиками.





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Столик на краю світу

Шведський бренд безалкогольного вина Oddbird разом з рестораном Garba відкрили "найбільш соціально дистанційований ресторан у світі". Вони розмістили кілька затишних столиків у шести точках національного природного заповідника Херінг у Швеції. Столики розташовані на відстані одного кілометра один від одного.





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