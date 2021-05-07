Бігом від Альцгеймера: 5 "невинних" звичок, які щодня вбивають ваш мозок

Усім відомо, що куріння, алкоголь, наркотики негативно позначаються на роботі мозку. Але не лише ці звички підривають розумове здоров'я людини. Ви навіть не уявляєте, який згубний вплив справляють на мозок наші, здавалося б, зовсім невинні щоденні дії.

Складений медиками список звичок, які вбивають мозок, вас здивує.

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Сніданок

Ви точно неодноразово чули, що сніданок – це надзвичайно важливий етап вживання їжі. Після сну наш організм (і мозок в тому числі) потребує поживних речовин. Відсутність сніданку знижує рівень цукру в крові, а з часом взагалі може спровокувати дегенерацію мозку.

Відсутність сніданку негативно позначається на нашому здоров'ї / Фото Mke.ee

Цукор

Майже всі продукти містять цукор. Саме тому важливо контролювати свій раціон і відповідно споживання цукру. Надмірна його кількість в крові з часом може призвести до проблем з розвитком мозку.

Контролюйте кількість цукру, який споживаєте / Фото Volshebnaya-eda

Переїдання

Переїдання негативно впливає на моральне та фізичне самопочуття. Окрім цього, переїдання призводить до затвердіння артерій головного мозку. Це може викликати зниження розумових здібностей.

Переїдання може вплинути на розумові здібності / Фото Psykmagasinet

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Вкривання під час сну

Багато людей під час сну вкриваються з головою. Особливо це поширено в холодні пори року. Через це в організм не надходить потрібна кількість кисню. Відповідно це зменшує ефективність роботи мозку.

Не вкривайтеся з головою під час сну / Фото Elsa.elle.se

Сон

Для того, щоб гарно себе почувати фізично та морально, в середньому потрібно спати 8 годин. Тотальне недосипання може прискорювати загибель клітин головного мозку.

Спіть не менше 8 годин на добу / Фото Foamline