5 порад, як правильно посмажити картоплю

Немає на світі страви смачнішої, ніж смажена картопля. Пусте, що страва така калорійна, проте яка апетитна! Здавалося б, що ж тут такого важкого, просто посмажити картоплю. А не все так просто.

Саме тому ми ділимося своїми хитрощами. Отож ловіть декілька наших порад.

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Правильна сковорода

Правильно підібрана сковорода має неабияке значення. У малій ви не зможете посмажити багато картоплі, а також вам буде незручно довести її до готовності. Через недостатню поверхню вона підгорятиме або навпаки – не прожариться.





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Смаження на маслі

Картопля на вершковому маслі виходить із золотистою хрусткою скоринкою. Але смажити краще на оливковій олії. Якщо, звичайно, хочете скоротити шкоду від картоплі на соняшниковій олії.



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Спеції додавати вчасно, не будь-коли

Коли хочеться чогось справжнього,– якраз те, що треба.

Ви можете використовувати будь-які спеції, які захочете – порошок чилі, сушений часник, перець, кмин, навіть коріандр, але не додавайте їх занадто рано. Порошкоподібні спеції дуже легко пригоряють. Тому краще додавайте спеції в останні кілька хвилин приготування.

Але якщо ви використовуєте більш міцні стебла, такі як розмарин або чебрець, можна додати їх на початку процесу приготування. Зелень, петрушку, кріп або базилік, використовуйте, коли картопля посмажилася.



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Контролюйте рівень вогню

Картоплю варто засипати на сковороду у прогріту олію. Спочатку смажте її на середньо-сильному вогні. Перемішувати не варто. Лише тоді, коли картопля почала трохи підрум'янюватися, зменште вогонь до слабкого та готуйте хвилин 15 до напівготовності картоплі.

Далі приберіть кришку і поставте на максимальний вогонь. Як тільки низ покриється кіркою, переверніть картоплю і повторіть так ще два рази. Все, готово!



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Правильно нарізайте картоплю (кубиками)

Найсмачнішою картопля виходить, коли вона порізана кубиками. Якщо поріжете скибочками, то вони будуть злипатися між собою і, відповідно, приготуються нерівномірно.



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