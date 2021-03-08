5 новітніх професій найближчого майбутнього

Швидкість змін у світі зростає шаленими темпами, а складність професійних задач неупинно збільшується. Ми чуємо нові, майже фантастичні слова та спеціальності, проте ще не зовсім розуміємо необхідний набір навичок, без яких не стати ані спеціалістом нової професії, ані просто професіоналом, який знатиме свою справу від А до Я.

В цій статті ми спробуємо передбачити як же зміниться ситуація на ринку праці найближчим часом, і які з'являться професії майбутнього. Адже на нас це чекає вже зовсім скоро.

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Адвокат у сфері робоетики

Адвокат з робоетики буде виступати як посередник між людьми, роботами та сферою штучного інтелекту. Адже найближче майбутнє стане епохою роботів. Він буде встановлювати моральні та етичні закони, за якими роботи та люди будуть працювати разом.

Ця професія, як і інші професії майбутнього, виникла не просто так. Американський інженер Олександр Дитину створив модель робота, який здатний заподіяти біль людині навмисно. Таким чином, вчений зазначив, що "злий" робот існує. І в майбутньому людство буде мати потребу в людях, які зможуть вирішити конфлікти між людиною і роботом, якщо раптом станеться збій, і штучний інтелект вийде з-під контролю.





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Цифровий коментатор культури

Фахівці з даної галузі зможуть трансформувати традиційну культуру в цифрову. Також, вони зможуть допомагати аудиторії майбутнього зрозуміти світову мистецьку спадщину минулого в максимально доступній формі. Наприклад, віртуальні екскурсії, зображення з коментарями, історії та відеорепортажі.



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Біохакер

Біохакери є унікальними представниками професії майбутнього. Вони розв'язують проблеми медичної спрямованості за допомогою написання коду. Зараз тисячі волонтерів з усього світу вже працюють над пошуком способів лікування психічних розладів підбором цифрового коду, суміщенням сфер програмування і медичних досліджень.



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Дизайнер віртуального середовища

Дизайнер віртуального середовища буде займатися проєктуванням робочого та навчального простору, створюючи необхідні умови для міжнародних ділових переговорів. А також розроблятиме віртуальні музеї та галереї.

Університет Дікіна в Австралії вже почав підготовку перших фахівців у сфері віртуальної реальності. Це сталося у вересні 2016 року.





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Технічний аналітик

Технічні аналітики вивчатимуть величезну кількість даних, що генеруються побутовою технікою. А також аналізуватимуть інформацію про звички власника цієї техніки та вдосконалюватимуть сервіс, зробивши застосування пристроїв більш зручним. Аналітики техніки повинні вміти ставити точні питання і синхронізувати пристрої.



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