Якщо ви хочете розвивати позитивні звички, то вам доведеться докласти певних зусиль для їх формування. Однак результат не забариться.

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Відкладіть телефон

Втримайтеся від бажання перевірити свою електронну пошту чи соціальні мережі. Ранок повинен бути лише для вашого відпочинку та думок. Для цього ви можете вимкнути сповіщення на головному екрані, щоб вас не спокусило оновлення Facebook.

Замініть каву на лимонну воду

Тепла вода зі свіжим лимоном має багато переваг, але ви повинні пити її вранці. Лимон спалює жир, підтримуючи м'язи, очищає рот і горло, а також дає енергію.



Лимонна вода замість кави / Фото Unsplash

Вставайте правильно

Існує багато "поганих способів" встати з ліжка, але є лише один найкращий: перевернутися на правий бік. Потім піднятися в положення сидячи та встати з рівною спиною.

Поставте цілі на день

Поставте кілька здійсненних цілей на день, але обмежте їх трьома. Це може бути навіть упакування обіду замість того, щоб їсти в ресторані. Відвідування уроку йоги або прийом до лікаря, який ви довго відкладали.

Зробіть розтяжку

Це здається таким очевидним, але багато людей ігнорують її. Ви можете зробити розтяжку в ліжку, використовуючи простий рух, витягнувши ноги і руки над головою.

Ваше тіло відпочивало годинами – воно не може швидко розігрітися, зарядиться енергією і одразу почати працювати.



Розтяжка вдома / Фото Unsplash

Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.