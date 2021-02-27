5 фактів про літаки, які назавжди позбавлять вас страху літати

Багато людей бояться літати. У когось цей страх спричинений поганим самопочуттям під час перельоту, а в когось сумнівами стосовно професійності працівників чи стосовно справності усіх частин літака. Однак за статистикою авіаперевезення – це один з найбезпечніших видів пересування.

Якщо ви належите до категорії тих людей, які бояться літати, прочитайте факти про літаки. Вони допоможуть вам розслабитися і хоча б трішки позбутися аерофобії.

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Велика кількість людей, які літають впродовж року

За статистикою за рік повітряні судна перевозять близько 4,5 млрд людей, а це більш ніж половина всього населення Землі. Тих, хто гине в авіакатастрофах значно менше, ніж тих, хто гине в ДТП. Для прикладу, за рік через авіакатастрофи гине приблизно 1000 осіб. У той час, як у результаті ДТП в усьому світі в середньому щоденно вмирає 150 тисяч осіб.

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У літак іноді вдаряє блискавка

У середньому за рік кожен літак отримує мінімум один удар блискавки. Але нічого страшного в цьому немає, адже сучасним літакам блискавка не може завдати серйозної шкоди. Вони сконструйовані так, що електричний розряд просто проходить через обшивку літака. Востаннє через удар блискавки літак упав у 1963-му році.

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Літак може летіти з одним двигуном

Літак може працювати навіть лише за справності одного двигуна. Якщо літак здійснює перельоти на далекі відстані або через океан, він обов'язково має сертифікат, у якому зазначено, скільки годин судно здатне летіти з одним двигуном.

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Мала ймовірність падіння

За статистикою ймовірність падіння літака дуже мала і складає всього 0,00001%, в той час, як ймовірність автокатастрофи в 62 рази більша. Але ж люди не бояться їздити кожен день на роботу на машині або громадському транспорті.

Пілоти підстраховують один одного

Виявляється, в літаках є одне незмінне правило: пілоти їдять різні страви. Один з них їсть те ж, що і пасажири першого і бізнес-класу, а другий пілот їсть іншу їжу. Так авіакомпанія турбується про те, щоб обидва пілоти раптом не отруїлися однаковою їжею.

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