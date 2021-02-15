4 яскравих приклади, коли багатство прийшло несподівано

Більша частина населення думає, що стати багатієм можливо лише завдяки дивовижній ідеї. Але це хибна думка, адже розбагатіти можна завдяки речам, які, на перший погляд, здаються дрібницями.

У сучасному світі гроші можна робити буквально з повітря. Розвиток Інтернету призвів до появи сайтів і платформ, на яких з'явилися нові способи заробітку. Тому ми розвіємо цей міф на прикладі історій, які доводять, що розбагатіти можна на абсолютно простих або навіть дивакуватих речах.

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Продаж героїв з ігор

Комп'ютерні ігри вважають марною тратою часу лише ті, хто в них не розбирається. Насправді це досить прибуткова сфера. Крім кіберспорту, тут також актуальний продаж героїв, ігрового інвентарю та одягу.

Фактично, люди продають свій час, який було вкладено в гру. Вартість героя визначається за кількома критеріями: рівень і різновид, наявність зброї, предметів гардеробу та інших атрибутів, рейтинг гравця серед інших. Ціна за одного персонажа варіюється від 5 до 100 тисяч гривень. Але іноді гравцям трапляються дуже рідкісні герої.



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Стрімінг онлайн

Це ще один вид діяльності в ігровому середовищі. Стрім – це пряма трансляція, на якій людина показує процес гри. Зазвичай, транслюється екран комп'ютера і зображення камери, яка наведена на самого гравця. Під час стріму глядачі можуть надсилати блогеру гроші. Також він може заробляти на рекламі та навіть отримувати відсоток від продажу комп'ютерних ігор, які вибирає для трансляції.



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Танці в Інтернеті

16-річна Чарлі Дамеліо з США стала першим користувачем TikTok, який набрав 100 млн підписників. Усе почалося з того, що вона просто викладала відео, де танцює. Без ефектів, без красивих костюмів. Просто танці у своїй кімнаті.

Через деякий час її помітили місцеві виконавці та стали запрошувати на свої концерти, щоб Чарлі підготувала танцювальний номер. Слава про юну танцюристку розлетілася швидко і її помітила Дженніфер Лопес. Forbes оцінює її річний заробіток в $4 млн.



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Читання текстів чи картинок уголос

Герой YouTube-каналу Max Maximov підбирає смішні картинки, демонструє їх на екрані та читає текст уголос. Багато людей не можуть зрозуміти, як цей контент зміг зібрати 3,61 млн підписників. Завдяки рекламі Max Maximov заробляє майже мільйон гривень на місяць.



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