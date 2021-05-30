Найкраще це зробити зі своїми дітьми, проводячи з ними прості експерименти, які допоможуть їм зрозуміти багато фізичних і хімічних явищ. Для цього вам не потрібно мати спеціальне дороге обладнання чи окрему лабораторію. Достатньо посуду і продуктів, які є на кожній кухні.

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Експеримент з молоком

За допомогою цього досліду ваші діти зможуть зрозуміти, що таке поверхневий натяг. Вам знадобиться:

молоко;

харчові барвники;

засіб для миття посуду.

Наливаємо молоко у плоску тарілку так, щоб глибина була приблизно 1 сантиметр. Далі по усьому периметру крапаємо барвники, після чого всередину посуду наливаємо зовсім трошки мийного засобу. Тепер слідкуємо за тим, що буде відбуватися: фарба почне розпливатися і утворювати барвистий візерунок на тарілці. Спробуємо зрозуміти, чому така реакція.

Річ у тім, що основна складова молока – це вода, яка має таку властивість як поверхневий натяг. Він утворюється, бо молекули води притягуються одна до одної, намагаючись зробити поверхню якомога щільнішою. Саме завдяки цій властивості й утворюються водяні краплі.

Через жир у молоці барвники плавають на поверхні рідини. Засіб для миття посуду руйнує поверхневий натяг, оскільки має інший склад. Тож молоко та барвники починають рухатись, щоб відновити цей баланс, через що створюють кольорові ефекти на поверхні.

Експеримент з молоком і фарбами: дивіться відео

Веселка в домашніх умовах

Цього разу ви покажете дітям ефект заломлення світла. Підготуйте для експерименту:

прозору ємність з водою;

дзеркальце;

ліхтарик;

аркуш білого паперу.

Починаємо! У ємність з водою кладемо люстерко, поруч закріплюємо папір. Вмикаємо ліхтарик і скеровуємо світло на люстерко так, щоб віддзеркалення променю падало на аркуш. У результаті на папері має з’явитися кольорова веселка.

Поясніть дітям, що кожен світловий промінь складається з багатьох кольорів, які наше око не бачить. Вода заломлює світло та розкладає його на окремі кольори, тоді як дзеркало спрямовує розкладений промінь у вигляді веселки на білий лист паперу.



Веселка вдома / Фото physicist

Дощ у банці

Дослід продемонструє те, як відбувається колообіг води. Вам знадобиться:

прозора банка з водою;

піна для гоління;

розведений у воді харчовий барвник.

У банці з водою зверху робимо густу хмаринку з піни для гоління. Далі потроху вливаємо розведений харчовий барвник. Коли барвник просочиться крізь піну, він виглядатиме як дощ. Це станеться тому, що фактура піни пропускає забарвлену воду до решти рідини. А оскільки барвник важчий, він опускається на дно і створить ефект дощу, що падає з хмари.



Дощ у банці / Фото vseosvita

Руйнування мушлі

У такий спосіб діти зможуть зрозуміти, чому важливо дотримуватись гігієни ротової порожнини. Для цього вам потрібно мати:

прозору банку;

мушлю;

оцет.

А далі все просто: покладіть мушлю в банку і наповніть її оцтовою кислотою. Невдовзі ви побачите, що від черепашки почнуть виділятись бульбашки вуглекислого газу, а через деякий час вона почне руйнуватись.

Розтлумачте дітям, що одним зі складників мушлі є карбонат кальцію. З цього елементу також складається і наша зубна емаль. Оскільки карбонат кальцію руйнується під дією кислоти, то зуби почнуть псуватися і боліти, якщо за ними не доглядати. Щоб цього не сталось, їх потрібно ретельно чистити, особливо після того, як поласуєте солодощами, адже цукор у взаємодії з мікробами ротової порожнини перетворюється на кислоту.

Експеримент з мушлею: дивіться відео