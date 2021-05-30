Лучше всего это сделать со своими детьми, проводя с ними простые эксперименты, которые помогут им понять многие физические и химические явления. Для этого вам не нужно иметь специальное дорогостоящее оборудование или отдельную лабораторию. Достаточно посуды и продуктов, которые есть на каждой кухне.

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Эксперимент с молоком

С помощью этого опыта ваши дети смогут понять, что такое поверхностное натяжение. Вам понадобится:

молоко;

пищевые красители;

средство для мытья посуды.

Наливаем молоко в плоскую тарелку так, чтобы глубина была примерно 1 сантиметр. Далее по всему периметру капаем красители, после чего внутрь посуды наливаем совсем немножко моющего средства. Теперь следим за тем, что будет происходить: краска начнет расплываться и образовывать красочный узор на тарелке. Попробуем понять, почему такая реакция.

Дело в том, что основная составляющая молока – это вода, которая имеет такое свойство как поверхностное натяжение. Оно образуется, потому что молекулы воды притягиваются друг к другу, стараясь сделать поверхность как можно более плотной. Именно благодаря этому свойству и образуются водяные капли.

Из-за жира в молоке красители плавают на поверхности жидкости. Средство для мытья посуды разрушает поверхностное натяжение, поскольку имеет другой состав. Поэтому молоко и красители начинают двигаться, чтобы восстановить этот баланс, из-за чего создают цветовые эффекты на поверхности.

Эксперимент с молоком и красками: смотрите видео

Радуга в домашних условиях

На этот раз вы покажете детям эффект преломления света. Подготовьте для эксперимента:

прозрачную емкость с водой;

зеркальце;

фонарик;

лист белой бумаги.

Начинаем! В емкость с водой кладем зеркальце, рядом закрепляем бумагу. Включаем фонарик и направляем свет на зеркало так, чтобы отражение луча падало на лист. В результате на бумаге должна появиться цветная радуга.

Объясните детям, что каждый световой луч состоит из многих цветов, которые наш глаз не видит. Вода преломляет свет и раскладывает его на отдельные цвета, тогда как зеркало направляет разложенный луч в виде радуги на белый лист бумаги.



Радуга дома / Фото physicist

Дождь в банке

Опыт продемонстрирует то, как происходит круговорот воды. Вам понадобится:

прозрачная банка с водой;

пена для бритья;

разведенный в воде пищевой краситель.

В банке с водой сверху делаем густое облачко из пены для бритья. Далее понемногу вливаем разведенный пищевой краситель. Когда краситель просочится сквозь пену, он будет выглядеть как дождь. Это произойдет потому, что фактура пены пропускает окрашенную воду к остальной жидкости. А поскольку краситель тяжелее, он опускается на дно и создаст эффект дождя, который падает с облака.



Дождь в банке / Фото vseosvita

Разрушение ракушки

Таким образом дети смогут понять, почему важно соблюдать гигиену ротовой полости. Для этого вам нужно иметь:

прозрачную банку;

ракушку;

уксус.

А дальше все просто: кладете ракушку в банку и наполняете ее уксусной кислотой. Вскоре вы увидите, что от раковины начнут выделяться пузырьки углекислого газа, а через некоторое время она начнет разрушаться.

Растолкуйте детям, что одним из составляющих раковины является карбонат кальция. Из этого элемента также состоит и наша зубная эмаль. Поскольку карбонат кальция разрушается под действием кислоты, то зубы начнут портиться и болеть, если за ними не ухаживать. Чтобы этого не произошло, их нужно тщательно чистить, особенно после того, как полакомитесь сладостями, так как сахар во взаимодействии с микробами ротовой полости превращается в кислоту.

Эксперимент с ракушкой: смотрите видео