Говоримо ми зараз про вимикачі світла, фільтри для посудомийних машин та дренажі. Адже саме ці три речі переважна більшість упускає з увагу під час щотижневого прибирання. І навіть генерального. Поділилася спостереженнями експертка з клінінгу на своїй сторінці в Instagram.

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Вимикачі світла

Ми торкаємося до цих поверхонь десятки разів щодня, і там збирається чимало пилу та бруду. Особливо на кухні, у туалеті та у коридорі, де потрапляють мікроби з вулиці. Якщо не мити такі елементи понад два місяців, на них утворюється багато бактерій, які розповсюджуються по всій квартирі. Тож дівчина рекомендує щотижня протирати вимикачі антибактеріальним спреєм.

Фільтри для посудомийних машин

Ці речі не так часто впадають у наше око, тому й узагалі забуваємо про їх існування. Однак регулярно потрібно чистити фільтри від залишків їжі, які накопичуються дуже швидко. Це призводить до загальної антисанітарії та неприємного запаху на кухні.

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Дренажі

Погодьтеся, нечасто ми чистимо дренажі, а варто було б. Та й зробити це можна підручними засобами. Підійде звичайна харчова сода й оцет. Експертка радить вилити у стік рукомийника чашку соди разом з оцтом, а зверху залити гарячою водою. Така суміш ідеально виведе з труб будь-яке засмічення.

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Текст публікації Міли Шантель:

Коли ви востаннє прибирали ці 3 місця? Це дуже просто + це має велике значення у вашому домі.