Таке дійсно було: 15 старих фотографій, яких ви не побачите в шкільних підручниках

В інтернеті можна знайти історичні фотографії, які не потребують особливого представлення. Зокрема, Мерилін Монро, яка стоїть над решіткою метро, чи портрет Вінстона Черчілля у 1941 року. Окрім цих зображень є ціла колекція рідкісних фотографій.

Це не просто світлини, це зафіксовані знакові події, які ніколи не висвітлювали у шкільних підручниках. Кожна з цих фотографія має свою унікальну історію.

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Міс ідеальна постава

У травні 1956 року на конгресі хіропрактики в Чикаго відбувся конкурс краси. На цій фотографії зображено 3 гордих переможниць з їхніми трофеями за ідеальну поставу.



Міс ідеальна постава / Фото hotpoptoday

Переможців конкурсу вибирали, виходячи з краси їхнього рентгенівського знімка та постави. Кожна дівчина мала стояти на парі ваг по одній нозі на кожній. Троє переможниць відносно пропорційно розподілили власну вагу і стали еталон правильної постави. Захід відбувся з метою покращення репутації мануальної терапії, яка на той час була відносно новою професією.

Вшанування загиблих під час війни тварин

На цій фотографії 1918 року американські солдати віддають данину мільйонам коней, осликів та мулів, які були вбиті під час Першої світової війни.



Вшанування загиблих під час війни тварин / Фото hotpoptoday

Вони об’єдналися, щоб сформувати голову коня, і ця рухома фотографія згадує забутих тварин, які віддали своє життя нації. Загалом під час війни у бою було жорстоко забито понад 8 мільйонів коней, осликів та мулів.

Лекція Ейнштейна про теорію відносності

У 1946 році Альберт Ейнштейн поїхав до Університету Лінкольна в Пенсільванії, щоб викладати в першій школі в Америці, яка присуджувала ступінь коледжу темношкірим студентам.



Лекція Ейнштейна про теорію відносності / Фото hotpoptoday

Викладаючи в університеті, Ейнштейн виступив із потужною промовою, в якій описав расизм як "хворобу білих людей". Як член єврейської громади в Європі 1940-х років, Ейнштейн був знайомий з жахливими результатами расистських настроїв. Тут він читає студентам Лінкольна лекцію про свою теорію відносності.

Заметіль 1966 року

У 1966 році страшна хуртовина прокотилася по Сполучених Штатах Америки та на східній стороні Скелястих гір. Заметіль супроводжувалася рекордно низькими температурами. Ця фотографія демонструє, наскільки глибоким був рівень снігу.



Заметіль 1966 року в США / Фото hotpoptoday

Щонайменше 142 людини загинули під час хуртовини, ще 31 – замерзли до смерті. Багато людей також загинуло в пожежах, які почалися, коли вони відчайдушно намагалися обігріти свої будинки. На момент стихання шторму кількість загиблих досягла 201 особи.

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Переміщення жорсткого диска об’ємом 5 Мб

Це 1956 рік, а у цій величезній коробці міститься жорсткий диск, об’ємом 5 Мб. У наш час ноутбуки та телефони настільки малі та легкі, що ми можемо взяти їх однією рукою. Однак перші жорсткі диски були набагато важчі і займали набагато більше місця.



Переміщення жорсткого диска об’ємом 5 Мб / Фото hotpoptoday

На цій фотографії щонайменше 4 чоловіки намагаються маневрувати жорстким диском на вантажівці.

Японські лучники дзен

Це зображення японських дзен-стрільців у 1860-х роках було забарвлене. Традиційно стрільці стріляли в ціль на відстані 28 метрів від них. Стріли були зроблені з пір’ям від кожного крила окремої птиці.



Японські лучники дзен / Фото hotpoptoday

Вбрання, яке носять чоловіки, є традиційним вбранням кюдо. Воно складається з кімоно і хаками. Один рукав кімоно знімається, щоб одяг не заважав пострілу. Кюдо – це японське мистецтво стрільби з лука, де все робиться дуже повільно. Це також форма медитації.

Допитлива жіночка

Ця італійка з цікавістю оглядає кілт шотландського солдата. Солдати стоять біля Колізею після звільнення Риму в 1944 році.



Допитлива італійка розглядає одяг шотландського солдата / Фото hotpoptoday

Після визволення величезні натовпи людей вийшли на вулиці, щоб підбадьорити бійців і кинути квіти на проїжджаючу військову техніку. Вони святкували те, що Гітлер наказав своїм військам вийти з Риму. Цього дня також було зроблено багато офіційних світлин.

Притулок у лондонському метро

Ця фотографія зображує переповнені умови лондонського підпілля під час Blitz – німецької повітряно-вибухової кампанії проти Великобританії в 1940 і 1941 роках.



Притулок у лондонському метро / Фото hotpoptoday

Шукаючи притулку, сотні і тисячі громадян втекли до лондонського підпілля. Люди спали на ескалаторах, платформах і навіть вішали гамаки через рейки. На станції Бетнал-Грін у жовтні 1940 року 173 людини були роздавлені, коли вони поспішали сховатися на станції.

Верховний Бруклін

Верховний Бруклін був червоним бельгійським жеребцем з Бельгії і вважається найбільшим конем, який коли-небудь жив. Ця світлина зроблена у 1930 році.



Найбільший у світі кінь Верховний Бруклін / Фото hotpoptoday

Кінь був висотою 199 сантиметрів і важив 1450 кілограм. Верховний Бруклін належав Чарльзу Гранту Гуду та Ральфу Фоглеману. Вони виставляли коня на огляд по Сполучених Штатах і брали з глядачів по 10 центів.

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Різдвяне перемир'я

Під час Різдва 1914 року французькі, німецькі та британські солдати оголосили про неофіційне припинення вогню вздовж Західного фронту.



Різдвяне перемир'я / Фото hotpoptoday

У дусі Різдва солдати вирушили на нейтральну територію, щоб поспілкуватися, обмінятися подарунками та обміняти полонених. У деяких таборах вони навіть брали участь у спільних похоронах загиблих солдатів, а зустрічі закінчувались колядою.

Подія стала відомою як Різдвяне перемир'я, на якій солдати ворогуючих сторін грають у футбол у товариському матчі.

Іран у 1970-х

На цій фотографії, зробленій у 1973 році, жінка розрізає торт під час святкування свого дня народження в іранській столиці Тегеран.



Жінка розрізає торт, Іран у 1970-х / Фото hotpoptoday

На перший погляд – звичайна фотографія. Однак, вона демонструє різницю з сучасним Іраном. Тепер жінки зобов’язані носити хиджаб, який майже повністю закриває усе тіло. Розрізання святкового торта в шортах нині було б незаконним і призвело б до покарання, навіть до ув’язнення.

Емпайр-Стейт-Білдінг, 1941 рік

Це може виглядати, як зображення із науково-фантастичного фільму 50-х років, але насправді це хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг на Мангеттені у Нью-Йорку.



Емпайр-Стейт-Білдінг, 1941 рік / Фото hotpoptoday

До того, як Нью-Йорк став містом хмарочосів, середня висота будівлі була не більше кількох поверхів. Коли Емпайр-Стейт-Білдінг був зведений, він виглядав неймовірно величезним у порівнянні з рештою міста. Не дивно, що люди приїжджали до міста лише для того, щоб побачити величезну знакову пам’ятку.

Радянські солдати в Арктиці

Це зворушлива фотографія радянських солдатів, які годують білих ведмедів, зроблена в 1950 році в Арктиці.



Радянські солдати в Арктиці / Фото hotpoptoday

Білі ведмеді, мабуть, були здивованими, побачивши величезний танк. Однак, вони лазять по ньому, щоб отримати ласощі від солдатів, які стирчать зверху.

Нікола Тесла у своїй лабораторії, 1890 рік

Тесла був інженером-електриком та механіком. Він зробив найбільший внесок у сучасну систему електропостачання.



Нікола Тесла у своїй лабораторії, 1890 рік / Фото hotpoptoday

Тесла зробив десятки наукових проривів і був колишнім співробітником Томаса Едісона, його головним суперником. Ходять чутки, що насправді саме Тесла винайшов лампочку, але Едісон взяв на себе кредит.

На цьому знімку Тесла здається розкутим. Схоже, його не хвилюють електричні іскри, які б’ють у його лабораторії.

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Паризький потоп у 1924 році

Ця фотографія зафіксувала паризьку повінь у 1924 році. Рівень води піднявся настільки високо, що громадяни не змогли перетнути дорогу.



Паризький потоп у 1924 році / Фото hotpoptoday

Щоб не потрапити в холодну воду, група людей придумала рішення – побудувати міст з усього, що можна знайти. Врешті-решт вони зробили доріжку із стільців, щоб люди могли переходити з одного боку на інший і не намокнути.