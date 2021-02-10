В интернете можно найти исторические фотографии, не требующие особого представления. В частности, Мэрилин Монро, которая стоит над решеткой метро, или портрет Уинстона Черчилля в 1941 году. Кроме этих изображений есть целая коллекция редких фотографий.

Это не просто фотографии, это зафиксированные знаковые события, которые никогда не освещали в школьных учебниках. Каждая фотография имеет свою уникальную историю.

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Мисс идеальная осанка

В мае 1956 года на конгрессе хиропрактики в Чикаго состоялся конкурс красоты. На этой фотографии изображены 3 гордых победительницы с их трофеями за идеальную осанку.



Мисс идеальная осанка / Фото hotpoptoday

Победителей конкурса выбирали, исходя из красоты их рентгеновского снимка и осанки. Каждая девушка должна была стоять на паре весов по одной ноге на каждом. Трое победительниц относительно пропорционально распределили собственный вес и стали эталоном правильной осанки. Мероприятие состоялось с целью улучшения репутации мануальной терапии, которая в то время была относительно новой профессией.

Памяти погибших во время войны животных

На этой фотографии 1918 года американские солдаты отдают дань миллионам лошадей, осликов и мулов, которые были убиты во время Первой мировой войны.



Почтение памяти погибших во время войны животных / Фото hotpoptoday

Они объединились, чтобы сформировать голову лошади, и эта движущаяся фотография чтит память забытых животных, которые отдали свою жизнь нации. В целом во время войны в бою было жестоко забито более 8 миллионов лошадей, осликов и мулов.

Лекция Эйнштейна о теории относительности

В 1946 году Альберт Эйнштейн поехал в Университет Линкольна в Пенсильвании, чтобы преподавать в первой школе в Америке, которая присуждала степень колледжа темнокожим студентам.



Лекция Эйнштейна о теории относительности / Фото hotpoptoday

Преподавая в университете, Эйнштейн выступил с мощной речью, в которой описал расизм как "болезнь белых людей". Как член еврейской общины в Европе 1940-х годов, Эйнштейн был знаком с ужасными результатами расистских настроений. Здесь он читает студентам Линкольна лекцию о своей теории относительности.

Метель 1966 года

В 1966 году страшная метель прокатилась по Соединенным Штатам Америки и на восточной стороне Скалистых гор. Метель сопровождалась рекордно низкими температурами. Эта фотография демонстрирует, насколько глубоким был уровень снега.



Метель 1966 года в США / Фото hotpoptoday

По меньшей мере 142 человека погибли во время метели, еще 31 – замерзли до смерти. Много людей также погибли в пожарах, которые начались, когда они отчаянно пытались обогреть свои дома. На момент стихания шторма число погибших достигло 201 человека.

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Перемещение жесткого диска объемом 5 Мб

Это 1956 год, а в этой огромной коробке содержится жесткий диск, объемом 5 Мб. В наше время ноутбуки и телефоны настолько малы и легки, что мы можем взять их одной рукой. Однако первые жесткие диски были намного тяжелее и занимали гораздо больше места.



Перемещение жесткого диска объемом 5 Мб / Фото hotpoptoday

На этой фотографии по меньшей мере 4 мужчины пытаются протащить жесткий диск на грузовик.

Японские лучники дзен

Это изображение японских дзен-стрелков в 1860-х годах было окрашено. Традиционно стрелки стреляли в цель на расстоянии 28 метров от них. Стрелы были сделаны с перьями, каждое от крыла отдельной птицы.



Японские лучники дзэн / Фото hotpoptoday

Одежда, которую носят мужчины, является традиционным нарядом кюдо. Он состоит из кимоно и хаками. Один рукав кимоно снимается, чтобы одежда не мешала выстрелу. Кюдо – это японское искусство стрельбы из лука, где все делается очень медленно. Это также форма медитации.

Любознательная женщина

Эта итальянка с любопытством оглядывает килт шотландского солдата. Солдаты стоят у Колизея после освобождения Рима в 1944 году.



Любопытная итальянка рассматривает одежду шотландского солдата / Фото hotpoptoday

После освобождения огромные толпы людей вышли на улицы, чтобы подбодрить бойцов и бросить цветы на проезжающую военную технику. Они праздновали то, что Гитлер приказал своим войскам выйти из Рима. В этот день также было сделано много официальных фотографий.

Приют в лондонском метро

Эта фотография изображает переполненные лестницы лондонской подземки во время Blitz – немецкой воздушно-взрывной кампании против Великобритании в 1940 и 1941 годах.



Убежище в лондонском метро / Фото hotpoptoday

Ища убежища, сотни и тысячи граждан бежали в лондонскую подземку. Люди спали на эскалаторах, платформах и даже вешали гамаки над рельсами. На станции Бетнал-Грин в октябре 1940 года 173 человека были раздавлены, когда они спешили укрыться на станции.

Верховный Бруклин

Верховный Бруклин был красным бельгийским жеребцом из Бельгии и считается самым большим конем, который когда-либо существовал. Эта фотография сделана в 1930 году.



Самый крупный в мире лошадь Верховный Бруклин / Фото hotpoptoday

Лошадь была высотой 199 сантиметров и весила 1450 килограмм. Верховный Бруклин принадлежал Чарльзу Гранту Гуду и Ральфу Фоглеману. Они выставляли лошадь на обозрение в Соединенных Штатах и брали со зрителей по 10 центов.

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Рождественское перемирие

Во время Рождества 1914 года французские, немецкие и британские солдаты объявили о неофициальном прекращении огня вдоль Западного фронта.



Рождественское перемирие / Фото hotpoptoday

В духе Рождества солдаты отправились на нейтральную территорию, чтобы пообщаться, обменяться подарками и обменять пленных. В некоторых лагерях они даже участвовали в совместных похоронах погибших солдат, а встречи заканчивались колядой.

Событие стало известным как Рождественское перемирие, на котором солдаты враждующих сторон играют в футбол в товарищеском матче.

Иран в 1970-х

На этой фотографии, сделанной в 1973 году, женщина разрезает торт во время празднования своего дня рождения в иранской столице Тегеран.



Женщина разрезает торт, Иран в 1970-х / Фото hotpoptoday

На первый взгляд – обычная фотография. Однако, она демонстрирует разницу с современным Ираном. Теперь женщины обязаны носить хиджаб, который почти полностью закрывает все тело. Разрезание праздничного торта в шортах сейчас было бы незаконным и привело бы к наказанию, даже к заключению.

Эмпайр-Стейт-Билдинг, 1941 год

Это может выглядеть как изображение из научно-фантастического фильма 50-х годов, но на самом деле это небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг на Манхэттене в Нью-Йорке.



Эмпайр-Стейт-Билдинг, 1941 год / Фото hotpoptoday

До того, как Нью-Йорк стал городом небоскребов, средняя высота здания была не более нескольких этажей. Когда Эмпайр-Стейт-Билдинг был возведен, он выглядел невероятно огромным по сравнению с остальными города. Неудивительно, что люди приезжали в этот город лишь для того, чтобы увидеть огромную знаковую достопримечательность.

Советские солдаты в Арктике

Это трогательная фотография советских солдат, кормящих белых медведей, сделанная в 1950 году в Арктике.



Советские солдаты в Арктике / Фото hotpoptoday

Белые медведи, должно быть, были удивлены, увидев огромный танк. Однако, они лазают по нему, чтобы получить лакомство от солдат, которые сидят сверху.

Никола Тесла в своей лаборатории, 1890 год

Тесла был инженером-электриком и механиком. Он внес наибольший вклад в современную систему электроснабжения.



Никола Тесла в своей лаборатории, 1890 год / Фото hotpoptoday

Тесла сделал десятки научных прорывов и был бывшим сотрудником Томаса Эдисона, его главным соперником. Ходят слухи, что на самом деле именно Тесла изобрел лампочку, но Эдисон взял на себя кредит.

На этом снимке Тесла кажется раскованным. Похоже, его не волнуют электрические искры, которые бьют в его лаборатории.

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Парижский потоп в 1924 году

Эта фотография зафиксировала Парижское наводнение в 1924 году. Уровень воды поднялся настолько высоко, что граждане не смогли пересечь дорогу.



Парижский потоп в 1924 году / Фото hotpoptoday

Чтобы не попасть в холодную воду, группа людей придумала решение – построить мост из всего, что можно найти. В конце концов они сделали дорожку из стульев, чтобы люди могли переходить с одной стороны на другую и не намокнуть.