12 старовинних винаходів, які сьогодні виглядають безглуздо

12:07

У наших предків не було тих зручностей, якими володіємо ми сьогодні. Але вони були не менш винахідливими, тому вирішували багато проблем по-своєму. Деколи вельми незвичайними способами та використовуючи винаходи, які сьогодні здаються смішними.