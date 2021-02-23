12 старовинних винаходів, які сьогодні виглядають безглуздо

23 лютого 2021 , 12:07
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Джерело:

24 канал

У наших предків не було тих зручностей, якими володіємо ми сьогодні. Але вони були не менш винахідливими, тому вирішували багато проблем по-своєму. Деколи вельми незвичайними способами та використовуючи винаходи, які сьогодні здаються смішними.

Але час летить вперед, і речі, що викликали колись захват, починають виглядати безглуздо і дивно. Тому пропонуємо ознайомитися із винаходами минулого, якими б зараз ніхто не користувався.

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