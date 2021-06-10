Для побуту, відпочинку і не тільки: 12 класних речей, які всі хотіли б мати

Щоденно нас оточує багато класних речей, які спрощують нам побут, дарують позитивні емоції або допомагають відпочити. Зараз без них важко уявити сучасне життя, а ще декілька років тому про них навіть ніхто й не мріяв.
У нашій добірці оригінальні речі, про які мало хто знає, але вони точно заслуговують на вашу увагу. Ви, безперечно, хотіли б щось придбати й для себе.
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1. Жалюзі з особливим візерунком, який проявиться при потраплянні сонячного або місячного світла
Фото ebaumsworld
2. З такою річчю ви ніколи не будете нервувати, якщо у вас закінчуватиметься зубна паста
Фото hit.vn
3. Дощовик, який завдяки намоканню стає яскравим та стильним
Фото eballsvietnamnews
4. Незамінна річ для тих, хто має домашнього улюбленця
Фото pttcomics
5. Унікальні гральні карти, масті яких легко приховати від суперників
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6. Оригінальна соусниця, яке має особливий вигляд у наповненому вигляді
Фото sympa-sympa
І ще 10 антикварних речей, що досі не втратили шарму: фото
7. Валіза, яка вимірює власну вагу
Фото harmonikum
8. Пульт з роз'ємом для навушників, завдяки чому ви зможете спокійно слухати улюблені телепередачі
Фото reddit
9. Зручний та універсальний стіл для зберігання книг
Фото reddit
10. Оригінальні милі статуетки, які надзвичайно реалістичні
Фото apkdot
11. Змінні зубні щітки
Фото reddit
12. Спеціальний кухоль для води в холодильнику
Фото ebaumsworld