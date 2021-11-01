11 кухонних лайфхаків, які спростять вам життя

Що робити, якщо пересолили суп, як пришвидшити готування різних круп та ще 9 хитростей, які зроблять вас справжнім майстром у своїй кухні. Удосконалюйте свої скіли разом з Ідеї 24!

Закладаємося, що про деякі з цих порад, які підготувала Катерина Боярська, ви й не здогадувалися. Поповніть свій арсенал як мінімум ще 11 хитрощами.

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Кухонні лайфхаки на всі випадки життя

#1

Щоб не чекати, коли вода закипить у каструлі на плиті, можна її довести до кипіння спочатку в електричному чайнику, а потім залити у каструлю. Це значно зекономить вам час.

#2

Приділіть один день на тиждень, щоб почистити, нарізати всі необхідні овочі й заморозити їх. Заготівлі – це дуже зручно! Потім вам залишиться лише дістати овочі з морозилки й висипати у каструлю.

#3

Усім відомо, що варіння круп займає найбільше часу. Деякі з них доводиться варити понад годину. Щоб пришвидшити цей процес, замочіть їх на ніч у питній воді.

#4

Якщо пересолили суп, потрібно занурити в нього марлю з будь-якою крупою та проварити кілька хвилин. Результат вас здивує!

#5

Аби салат зробити ще кориснішим, можна додати суміш перемелених горіхів і насіння. Це не лише здорово, а й надасть страві цікавого смаку!

#6

Як зробити бульйон наваристим без м'яса? Для цього додайте 1столову ложку оливкової олії та варіть бульйон на овочах (цибуля, лаврове листя, стебло кейлу, стебло селери, морква та інші).

#7

Замість панірувальних сухарів використовуйте мелені горіхи. Корисно та смачно.

#8

Якщо якийсь продукт "завалявся" в холодильнику – готуйте з нього термічно оброблену страву (запіканку, рагу, компот).

#9

Якщо після вечері залишилися залишки їжі – заморозьте їх, а потім згодуйте тваринам.

#10

Горіхи зберігайте у холодильнику чи морозильнику. Так вони не стануть гіркими та не зіпсуються.

#11

У випічці яйця можна замінити на банан, насіння льону чи навіть насіння чіа.

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Текст публікації Катерини Боярської:

Мої кухонні лайфхаки

Щоб не чекати, коли вода закипить у каструлі на плиті – я кип'ячу воду спочатку у чайнику, а потім заливаю у каструлю.

Приділіть один день на тиждень, щоб нарізати всі необхідні овочі і заморозити. Заготівлі. Дуже зручно дістав, висипав, не потрібно чистити від шкірки, різати, витрачати час щоразу на це.

Щоб довго не варити крупи по годині, а то й більше я замочую їх на ніч у питній воді. До того ж так вони стануть набагато кориснішими, віддавши фітинову кислоту у воду (а вона не корисна).

Якщо пересолили суп, потрібно занурити в нього марлю з крупою та проварити.

Для корисності салату часто додаю суміш злегка перемелених горіхів і насіння. Надає салату цікавого, пікантного смаку.

Я варю супи без м'яса. Від того можна подумати, що бульйон стає не наваристим. Для цього я додаю 1 ст. оливкової олії та варю бульйон на овочах (цибуля, листя лавра, стебло кейлу, стебло селери, морква та інші).

Замість панірувальних сухарів використовую мелені горіхи. Корисно та смачно.

Якщо якийсь продукт "завалявся" в холодильнику - готую з нього термічно оброблену страву (запіканка, рагу, компот та ін.).

Якщо після вечері не доїли зі столу всі страви – я заморожую рештки їжі, а потім віддаю тваринам.

Горіхи зберігаю в холодильнику чи морозильнику. Так вони не стануть гіркими і не зіпсуються. (В горіхах масло, а воно повинно жити в холоді).

У випічці заміняю яйця на банан, насіння льону, насіння чіа.