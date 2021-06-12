"101 далматинець" і ксерокс: як нова технологія врятувала Дісней

Вперше 60 років тому світ побачив мультфільм Уолта Діснея "101 далматинець". І якщо уважно придивитися, то можна помітити, що за стилем анімації ця стрічка дещо відрізняється від усіх попередніх робіт.

Це тому, що мультфільм був повністю зроблений за допомогою технології Xerox, винайденої у 1940-х роках американським фізиком Честером Карлсоном. Такий процес не лише суттєво полегшив роботу художників, а й врятував анімаційну студію, яку Дісней думав закрити.

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Здорожчання мультиплікації

У середині ХХ століття анімація ставала дедалі дорожчою та трудомісткою.

Художники малювали ескізи персонажів, а потім асистенти чистили їх, переконуючись, що усі його деталі однакові, включно до ґудзиків на куртці.

Після того, як креслення були готові, їх наносили на блискучі листи та розфарбовували.

Робота на цій лінії була не менш складною, адже для надання анімованим персонажам реалістичних якостей кольори фарб вимагали надзвичайної уваги.

Дісней розробив власну фарбу, роблячи свою анімацію несхожою на будь-яку іншу. Хоча насправді жінки у відділах фарб просто взяли рум'янець зі своїх косметичок і нанесли його на щоки Білосніжки, щоб надати їй природний вигляд у фільмі 1937 року.



Мультфільм Діснея "Білосніжка та сім гномів", 1937 рік / Скриншот з відео

Криза в мультиплікації Діснея

Мультфільми Діснея, як правило, мають від 12 до 24 зображень або кадрів за секунду. Це означає, що один анімаційний фільм складається з тисячі картинок і навіть більше. До прикладу, "Спляча красуня" потребувала майже мільйона малюнків.



Мультфільм Діснея "Спляча красуня", 1959 рік / Скриншот з відео

Насправді саме цей мультфільм створив основу для нової техніки Xerox. Хоча зараз його вважають культовим, однак колись він не виправдав сподівань у прокаті. На виготовлення неймовірно детальної стрічки знадобилося 6 мільйонів доларів, а повернути вдалося лише трохи більше ніж 5 мільйонів. Це призвело до суттєвих фінансових втрат.

Після цього Дісней розглядав скорочення бюджетів на майбутні проєкти і навіть закриття анімаційної студії. На щастя, мультиплікатору запропонували використати Xerox – технологію, яка вже була випробувана на кількох короткометражних фільмах і допомогла заощадити гроші.



Постер до мультфільму "101 далматинець" / Фото Smithsonian Magazine

Використання ксероксу

Тепер відшліфовані ескізи надходили прямо до машини Xerox, яка копіювала їх на кадри. Потім вони переходили до відділу фарб, де художники розмальовували персонажів.

Однак візуальний ефект цього механізованого процесу відрізнявся від оригінального методу анімації, який Дісней використовував з 1930-х років.

Зокрема, в анімації Xerox персонажі та фони були окреслені одним кольором : чорним, коричневим або сірим. Ці темні лінії часто виходили різкими, тоді як в оригінальному стилі аніматори окреслювали персонажів різними кольорами, надаючи малюнкам більш ніжного та градієнтного вигляду.

: чорним, коричневим або сірим. Ці темні лінії часто виходили різкими, тоді як в оригінальному стилі аніматори окреслювали персонажів різними кольорами, надаючи малюнкам більш ніжного та градієнтного вигляду. Крім того, лінії не були ідеальними і часто мали обірвані обриси.

Діснею було важко звикнути до різкого вигляду персонажів і минуло кілька років, перш ніж він пом'якшив своє ставлення до цього методу. Аніматори, навпаки, високо оцінили нову техніку, адже це було вперше, коли їхні ескізи не змінилися в процесі відстеження та копіювання.



Мультфільм "101 далматинець" створений за допомогою ксероксу / Фото Smithsonian Magazine

Розвиток анімаційних технологій

Протягом наступних 30 років Дісней використовував анімацію Xerox, зробивши "Меч у камені", "Книгу джунглів", "Коти-аристократи" і, нарешті, "Русалоньку".

Далі у фільмі "Красуня і Чудовисько" 1991 року почали використовувати систему виробництва комп’ютерної анімації або CAPS, замінивши Xerox. Це дозволило не лише ще більше заощадити грошей для відділу, а й розширило цифрові інструменти для аніматорів, зробивши процес створення фільму набагато гнучкішим.

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Продуктами системи CAPS стали такі відомі мультфільми, як "Геркулес" та "Мулан". Зрештою на початку ХХІ століття цю технологію повністю замінила тривимірна графіка.