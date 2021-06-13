10 неймовірних збігів, які вдалося сфотографувати

Повірити в те, що такі збіги – чиста випадковість, дуже складно. Ми до останнього будемо шукати якийсь підступ, підозрювати змову, інсценування. А хтось із розумників заходиться виводити формулу буття...
А ви що думаєте про нашу фотодобірку? Ці збіги – випадкові чи все-таки майстерно організовані?
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